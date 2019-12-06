Все время, что соседняя Беларусь ведет строительство атомной станции в Островце, Литва неустанно ведет борьбу против этой установки. И пытается убедить Латвию не покупать белорусскую энергию.
"Мы на уровне закона утвердили, что электричество из опасных станций мы покупать не будем. А сказать, что БелАЭС опасна — не то слово! — заявил Артурас Жураускас. — С самого начала все требования по безопасности ими были нарушены. В том числе и в выборе места строительства. Дело даже не в том, что это совсем близко к границе Литвы. Это зона бывшей сейсмической активности. У соседей был выбор между четырех мест — они предпочли это. К тому же из всех возможных проектов выбрали именно от Росатома — Беларусь для них только площадка".
Посол Литвы сообщил, что его страну в отношении всех опасений поддерживает Польша. С Эстонией и Латвией переговоры продолжаются: "Формально никто и не собирается покупать энергию из Беларуси — есть план покупать ее из России, но мы понимаем, что там (в общих проводах) никто не разберет, откуда электричество".
Вчера министр энергетики Литвы встретился с новым комиссаром по энергетике Евросоюза. "Встреча была ознакомительной, мы предъявили всю нашу позицию по строительству БелАЭС, — рассказал посол. — Наша идея: это проблема не только Литвы, а всего региона и ЕС. И мы бы хотели решать ее вместе с Евросоюзом, который нас поддерживает в том, что надо сделать нормальные стресс-тесты. Пока их не было. С нашей стороны еще много претензий и предложений".
Артурас Жураускас подтвердил, что Литва будет делать все возможное, чтобы станция (в Островце) не заработала. И все же понимает, что, скорей всего, процесс уже не остановить: "Идут практически необратимые процессы. Топливо подвозят уже в конце следующего года. Тогда надо сделать хотя бы так, чтобы все требования безопасных работ для такого рода электростанций были бы жестко соблюдены. Это и в интересах Латвии — она рядом. Тут мы должны быть вместе".
На вопрос, если все так опасно, почему международные эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАгАтЭ) не бьют тревогу, посол ответил, что у этой организации нет полномочий что-то сделать: "Они могут только давать рекомендации, которые можешь соблюдать, а можешь и не соблюдать. Почему-то нет понимания опасности и качества работ, которые там проводятся. У нас очень большие опасения — за качество и умалчивание инцидентов".
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