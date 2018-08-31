Прибывающие представители бельгийских ВВС перенимают руководство миссией у португальцев и усиливших миссию испанских военных, сообщило Минобороны.
Бельгийские военные будут служить в миссии с четырьмя истребителями F-16.
Бельгийские истребители будут нести службу в этой миссии в Литве четвертый раз, еще три раза они участвовали в этой миссии из Эстонии.
Завершающие службу в миссии в Литве португальцы патрулировали на четырех истребителях, а усилившие миссию испанцы дислоцировали в Шяуляй шесть истребителей.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса.
Бельгийцы перенимают миссию воздушной полиции НАТО в Литве
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