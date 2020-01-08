Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Пониженная цена шенгена для Беларуси начнет действовать, предположительно, в июне.
© Reuters/Scanpix

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии Минск и Брюссель вели более пяти лет. Первое соглашение упрощает процедуру получения шенгенской визы, второе — важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Переговоры по этим соглашениям несколько лет подряд находились «на стадии завершения».

По прошествии более пяти лет, 8 января 2020 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Статьи по теме:
Беларусь подпишет визовое соглашение с ЕС  (1)
Литва – самая лояльная к белорусам по выдаче шенгенских виз  (3)

Соглашение вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

— Эти соглашения между Европейским союзом и Беларусью являются значительным шагом вперед в нашем сотрудничестве. Они улучшат мобильность наших граждан в хорошо управляемой и безопасной среде и помогут наладить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью. С европейской стороны мы теперь будем быстро продвигаться вперед с процедурами ратификации, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее, — сказала на церемонии подписания комиссар Йоханссон.

По сообщению пресс-службы Еврокомиссии, после сегодняшнего подписания соглашения будут представлены в Европейский парламент для согласия. Тогда Совет сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. Оба соглашения вступят в силу в один день.

Напомним также, что с 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс, по которому цена за «шенген» вырастет до 80 евро. Выходит, что платить 80 евро белорусы будут лишь несколько месяцев, а затем виза подешевеет до 35 евро.

Статьи по теме:

ЕС надеется до конца года подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима (5)

Беларусь и Евросоюз до конца года могут подписать...

Президент Литвы призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем (69)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал решать споры...

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима (3)

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении...

Глава ДГБ Литвы: изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека (32)

Глава литовского Департамента госбезопасности ( ДГБ )...

Карбаускис: министров Избирательной акции поляков преследуют (5)

Депутатов и членов горсоветов Избирательной акции...

Советник президента Литвы: превентивные беседы с разведкой облегчили бы доказательство вины (26)

Превентивные беседы разведки, которые предлагает...

TOP новостей

"Зеленые стрелки" возвращаются на перекрестки городов Литвы (23)

В среду правительство Литвы разрешило навсегда...

Ответ Трампа на ракетный удар: Иран отступает, а США продолжат давление (3)

Президент Дональд Трамп после 16 часов раздумий...

Президент Литвы призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем (69)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал решать споры...

Пенсии в Литве станут больше уже с января (44)

С января 2020 года Фонд социального страхования (" Содра...

Украина удалила заявление о причинах крушения самолета в Иране Иран не отдаст "черные ящики" (70)

Первоначально посольство Украины в Иране объявило, что...