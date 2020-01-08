Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии Минск и Брюссель вели более пяти лет. Первое соглашение упрощает процедуру получения шенгенской визы, второе — важно для мигрантов из других стран и органов правопорядка. Переговоры по этим соглашениям несколько лет подряд находились «на стадии завершения».

По прошествии более пяти лет, 8 января 2020 года, в Брюсселе состоялась церемония подписания соглашений. С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Республики Хорватия Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Соглашение вступит в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.

— Эти соглашения между Европейским союзом и Беларусью являются значительным шагом вперед в нашем сотрудничестве. Они улучшат мобильность наших граждан в хорошо управляемой и безопасной среде и помогут наладить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью. С европейской стороны мы теперь будем быстро продвигаться вперед с процедурами ратификации, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее, — сказала на церемонии подписания комиссар Йоханссон.

По сообщению пресс-службы Еврокомиссии, после сегодняшнего подписания соглашения будут представлены в Европейский парламент для согласия. Тогда Совет сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. Процедура ратификации также требуется с белорусской стороны по согласованию с Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года. Оба соглашения вступят в силу в один день.

Напомним также, что с 2 февраля в Евросоюзе вступит в силу новый Визовый кодекс, по которому цена за «шенген» вырастет до 80 евро. Выходит, что платить 80 евро белорусы будут лишь несколько месяцев, а затем виза подешевеет до 35 евро.