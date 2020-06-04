Как проходит кампания в условиях пандемии, смогут ли соперники Лукашенко воспользоваться его непопулярностью, и как изменятся взаимоотношения Беларуси с Литвой в случае победы наших собеседников. Эти и другие вопросы мы будем затрагивать в разговорах с ними.

Первым собеседником Delfi стал один из лидеров предвыборной гонки, если верить онлайн-голосованию, Валерий Цепкало.

9 августа в Беларуси в условиях пандемии коронавируса состоятся выборы президента. В настоящее время претенденты собирают подписи для выдвижения, намеченного на 19 июня. Характерной чертой кампании 2020 года является то, что действующий глава государства Александр Лукашенко не пользуется популярностью избирателей. Об этом по крайней мере свидетельствуют данные онлайн-голосования на популярных площадках Беларуси. А в качестве его основных конкурентов на первый план выходят люди, не имеющие никакого отношения к классической белорусской оппозиции. Так, наиболее популярны среди пользователей интернета банкир Виктор Бабарико, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана и директор администрации Парка высоких технологий, в прошлом дипломат Валерий Цепкало.