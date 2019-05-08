В церемонии открытия участвовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с дочерью и внучкой Раманаускаса.

Памятник раскритиковали как российское посольство в США, так и еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя — по данным Центра, Раманаускас сотрудничал с нацистами.

Литва в ответ обвинила их в ложных заявлениях. Литовский МИД в знак протеста вызвал представителя российской дипмиссии в Вильнюсе и призвал Москву прекратить распространять дезинформацию о Раманаускасе.

Раманаускас, также известный как Ваганас, командовал литовским сопротивлением в годы советской оккупации после Второй мировой войны. По данным Центра Симона Визенталя, который занимается исследованием Холокоста, он руководил батальоном, преследовавшим евреев после вторжения нацистов в Литву в 1941 году.





"На встрече российской стороне было рекомендовано более тщательно изучить личность и деятельность А.Раманаускаса-Ванагаса, поскольку это самый неподходящий кандидат на обвинение со стороны России в сотрудничестве с нацистами или участии в Холокосте", — говорится в сообщении ведомства, в котором репутация Раманаускаса названа "безупречной".

В дезинформации литовский МИД обвинил и Центр Симона Визенталя.

Глава этой организации в Иерусалиме Эфраим Зурофф заявил, что Литве необходимо посмотреть в лицо своей истории. "Они говорят людям неправду и не хотят признавать правду", — заявил он Би-би-си.

Кто такой Раманаускас?

Известный под прозвищем "ястреб", Адольфас Раманаускас был лидером "Лесных братьев" — антисоветского сопротивления, которое вело борьбу против СССР на территории Прибалтики.

В Литве жило около 220 тысяч евреев на момент оккупации страны нацистской Германией в 1941 году. По утверждению Центра Симона Визенталя, в годы оккупации Раманаускас руководил батальоном, преследовавшим еврейскую общину в городе Друскининкай, и даже упомянул об этом в своих мемуарах.

Нет никаких доказательств того, что он лично принимал участие в убийствах. Литовское правительство настаивает на том, что он руководил "подразделением по защите собственности", действовавшим с 23 июня по 7 июля 1941 года, которое просто охраняло дома и магазины, и не преследовало евреев.

Еврейское гетто открылось в Друскининкае в июле 1941 года, и за несколько месяцев в Литве осталось всего 40 тысяч евреев.

Раманаускас стал национальным героем после разгрома нацистов и возвращения советской оккупации в 1944 году.

Он был главой сопротивления до захвата советскими властями и казни в 1957 году. Его останки были найдены на Вильнюсском кладбище в прошлом году, и он был похоронен как герой.

Как развивался скандал

Российское посольство в США вскоре после открытия памятника выразило протест, осудив его "особый цинизм", поскольку оно практически совпало с Днем памяти жертв Холокоста и Днем Победы в Европе.

В заявлении посольство обвинило Литву в фальсификации истории Второй мировой войны и "героизации нацистских приспешников и участников Холокоста".

Литовский МИД на это отреагировал яростно: "Вы не опустите нас до своего уровня". В ведомстве заявили, что литовские борцы за свободу сопротивлялись советской оккупации почти десять лет — с 1944 года по 1953 год. Там добавили, что их целью было "восстановление независимой, демократической республики Литвы".

Что заявили в Центре Симона Визенталя?

По заявлению Эфраима Зуроффа, свидетельств того, что Раманаускас убивал кого-либо, нет, однако, как он сказал в разговоре с Би-би-си, "в своих мемуарах он писал, что возглавил группу дружинников", преследовавшую еврейское население.

Зурофф добавил, что решение этого вопроса Литвой вызывает возмущение.

"Это был критический период, когда банды дружинников бродили по улицам, а евреи подвергались нападениям более чем в 40 местах", — сказал он.

Лишь 4% еврейского населения Литвы выжило во время нацистской оккупации.

Эфраим Зурофф привел пример литовского нацистского деятеля Йонаса Норейки, расстрелянного в 1947 году по приговору советского военного трибунала.

Норейка, известный также под псевдонимом Генерал Ветра, сотрудничал с нацистами и делал "чудовищные вещи", что позже выяснила его внучка Сильвия Фоти.

Как Фоти рассказывала в этом году в беседе с Би-би-си, она наткнулась на написанную им 32-страничную антисемитскую брошюру, а затем нашла документы, подписанные Норейкой, с просьбой отправить евреев в гетто. Она также обнаружила, что он украл некоторые вещи евреев.

Зурофф заявил, что в 2017 году встречался с депутатами парламента Литвы — сейма, чтобы рассказать о своих опасениях по поводу Раманаускаса. "Они были полны решимости почтить его — не имело значения, что он содействовал преследованию евреев. Это, похоже, их не заботило", — сказал он.

Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы заявил Би-би-си, что Раманаускас никогда не сотрудничал с нацистами, а ложь о нем начало распространять КГБ, чтобы дискредитировать его.

В центре сослались на запись в его личном дневнике в 1952 году: "Советские оккупанты называли нас "немецкими националистами". Они использовали этот термин, чтобы дискредитировать нас внутри страны и за рубежом — надеясь, что, возможно, некоторые люди поверят в то, что мы боролись за нацистские дела, предав нашу родину".