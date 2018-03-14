"Оппозиция стремится превратить Сейм в цирк и парализовать его работу. Я не хочу, чтобы из-за меня страдала политическая работа, а оппозиция сколачивала бы политический капитал. По этой причине я принял единственно правильное в этой ситуации решение - с честью уйти из Сейма", - заявил М. Бастис на пресс-конференции в парламенте.

Это решение он принял после того, как в Сейме возникла инициатива о повторном голосовании по вопросу лишения его мандата и заявлений оппозиции о намерениях инициировать досрочные выборы.

Во вторник в ходе тайного голосования за лишения М. Бастиса мандата высказались 72 парламентария, 21 член Сейма был против, а 24 воздержались. Для лишения мандата требуется не менее 85 голосов в поддержку этого предложения.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыл свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

М. Бастис отрицает свою вину - он уверяет, что сознательно ничего не скрывал. Политик называет ошибкой недостоверный ответ о своих связях с иностранными разведчиками в вопроснике для работы с засекреченной информацией, которая не может расцениваться как грубое нарушение.

Импичмент М. Бастису был инициирован и из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. Однако эти действия имели место до ноября 2016 года, когда М. Бастис принес присягу парламентария.