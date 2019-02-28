"Я оцениваю свои возможности прекрасно, пока мы все равны, когда проголосуют и подсчитают, увидим, чья уверенность в себе чересчур высока, кто, вероятно, себя переоценил, а кто незаслуженно недооценил", - сказал Г. Палуцкас журналистам в четверг, проголосовав досрочно в Вильнюсском самоуправлении.

"Я точно не чувствую себя ни в чьей тени, потому что это сотрудничество определяет то, что и хорошими результатами нужно делиться, и не неудачами. Все эти успехи в городе Вильнюсе достигнуты нашей общей работой, их нельзя ставить в заслугу одному Р. Шимашюсу или одному Г. Палуцкасу. Здесь никто не в тени, все четыре года имело место равноценное сотрудничество", - сказал вице-мэр Г. Палуцкас.

Он также сказал, что наблюдатели от партии уже сообщают о вероятных нарушениях на выборах в Лаздийском и Ширвинтском районах, партия попросит полицию на это отреагировать.

"Нарушения классические, попытка предложить деньги за голос, обычно это происходит с асоциальными лицами, которые склонны продать свой голос, и имеет место давление и воздействие на голосование в социальных учреждениях, такие вещи недопустимы, мы попросим, чтобы полиция отреагировала", - сказал глава Литовской социал-демократической партии.

В четверг продолжается досрочное голосование на выборах советов самоуправлений и мэров.

Голосование проводится в помещениях всех самоуправления с 8 до 20 часов. Это последний день, когда могут проголосовать избиратели, которые не смогут это сделать в воскресенье.