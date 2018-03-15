"Показать этим "бобрам", которые сидят и рулят государством за деньги или влияние "Росатома", что за ними - не пустота. В том смысле, что сила, общество, которое может поставить этих на место", - сказал В. Бакас BNS.

Свою позицию, что после неудачи с импичментом Миндаугасу Бастику он поддержит досрочные выборы, В. Бакас сформулировал в четверг утром на заседании фракции ЛСКЗ.

Возглавляемый В. Бакасом парламентский Комитета по национальной безопасности и обороне провел расследование на предмет связей М. Бастиса и пришел к выводу, что этот политик действовал против интересов Литвы, а его связи с указанными в материале Департамента госбезопасности (ДГБ) лицами представляют угрозу для безопасности страны. Эти выводы одобрил и сейм. Они стали основанием для инициирования импичмента М. Бастису.

"Я еще думаю. Конечно, сейм, который проиграл борьбу интересов "Росатома" и бывших интересов КГБ с общественными интересами, государственными интересами, выглядит странно. И для меня это аргумент, чтобы надеяться на то, что люди все же более устойчивы к этому влиянию, чем некоторые, эти так называемые 56 "коммунаров", - сказал В. Бакас BNS.

По его словам, именно реакция общества: возмущение в соцсетях, приход на митинг, - сделали невозможной дальнейшую политическую карьеру М. Бастиса.

"Поэтому я делаю вывод, что люди, возможно, более зрелые, чем делегированные ими представители. Это та сила, которая по прошествии 27 лет переехала через Конституцию, девять судей, через специальные службы, просто через переезжает через все по случаю столетия (восстановления независимого государства - ред.). Мне не все равно", - сказал В. Бакас.