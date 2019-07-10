Бакас покинет пост главы КНБО Cейма Литвы

"Я не буду держаться за пост, (...) это пост большинства", – заявил политик на пресс-конференции в среду.
О выходе из фракции ЛСКЗ В. Бакас заявил во вторник. Он стал членом Смешанной группы депутатов.
Парламентарий сказал, что решил покинуть фракцию, поскольку она сменила один из важнейших приоритетов, декларированных во время парламентских выборов – борьбу с коррупцией.
"Я считаю, что что-то случилось, и партия изменила свое направление на 180 градусов, и заключает коалицию с подсудимыми партиями", – сказал В. Бакас.
Он был избран в Сейм в 2016 году по списку ЛСКЗ. Эта партия выдвинула и его в главы КНБО.
Он стал девятым депутатом, покинувшим фракцию "аграриев", сформированную после парламентских выборов.
Староста фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис во вторник говорил журналистам, что поиск нового главы комитета не затянется. По его словам, он может быть назначен уже в четверг.
Во фракции "аграриев" остались 48 членов.
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