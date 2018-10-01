"Ну, вот и всё. Эта эпопея закончена. Борис Герман признал свою вину, пошел на сделку со следствием и получил свой срок. Сегодня истекает и наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка поставлена. Теперь можно говорить.

СБУ может оперировать лишь тем, что находится в рамках этого конкретного дела. Я такими ограничениями на связан и могу рассказать то, что стало известно мне в результате моих действий", - пишет Бабченко.

По мнению журналиста, поводом для покушения могло стать его внимание к деятельности "повара Владимира Путина", российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В своей статье А.Бабченко также приводит письмо, которое, как утверждает журналист, ему прислал друг, беженец, политический эмигрант, активный участник оппозиционного движения, проживающий за границей. Полагаясь на это письмо, он делает вывод, что планировалось еще одно убийство, но не в Украине, а в Вильнюсе, где ежегодно проходит Форум свободной России.

"Я являюсь постоянным участником Форума Свободной России. Именно во время моего визита в Вильнюс и была запланирована моя ликвидация согласно поступившей информации.

Однако, (число, год), находясь в Лондоне, мне поступила информация от моего знакомого, что на меня сделан заказ. Знакомый так же, как и я, проживает на статусе политического беженца. (Число, год) он находился с деловым визитом в Вильнюсе, где встречался с гражданином Украины Д. который временно проживает в Вильнюсе.

На этой встрече Д. рассказал, что на него вышли некие посредники из Украины и предложили ему 3.500 долларов США за мою ликвидацию. Звонок к Д. поступил (число, год), и так же ему сообщили, что я буду в Вильнюсе (число, год), о чем мог знать только очень ограниченный круг лиц на тот момент. Гражданин Д. от заказа отказался, но побоялся сразу обратиться в полицию, а предпочёл рассказать моему знакомому, чтобы тот передал мне.

Я сделал официальное заявление в полицию Великобритании, доложил ситуацию в МИ-5, так же соответствующие заявления сделал мой знакомый. Сразу же была начата оперативная работа, спецслужбы Ее Величества связались и установили взаимодействие со спецслужбами Литовской республики. (Число, год) утром я прилетел в Вильнюс, и был встречен представителями литовских спецслужб сразу по выходу из самолёта, после чего дал им все необходимые показания и объяснения. Вечером литовские спецслужбы задержали и допросили гражданина Д., после чего отпустили. О том, что показал Д. на допросе, мне ничего не известно.

Таким образом, как казалось, моя безопасность была обеспечена в какой-то степени, но в последствии произошло событие с моим коллегой Аркадием Бабченко", - говорится в письме.

"Гражданину Украины Д. поступил заказ на его убийство, когда он должен был приехать в Вильнюс. Двадцать шестого мая. Заказ поступил тремя неделями раньше. То есть примерно в то же время, что и заказ Цимбалюку на меня. Заявление в Ми-5 мой знакомый подал ДО ТОГО, как стало известно о моей инсценировке. То есть знать о ней он не мог никак, и, соответственно, никак не мог предположительно использовать эту тему для своего предполагаемого пиара. Называть свою фамилию он не хочет до сих пор. Но это известный человек. Это дело расследует сейчас МИ-5", - утверждает А.Бабченко.

"Под убийство запускается отвлекающий слух о "терактах ИГИЛ" в Киеве. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно - чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа", - предположил Бабченко.

Он напомнил, что Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в Бабченко в его киевской квартире, а журналист умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на массовый обман.

Один из вероятных организаторов убийства - Борис Герман, его арестовали. 21 августа он признал вину.

1 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители получили список из 47 лиц, которых якобы планировали ликвидировать спецслужбы РФ.