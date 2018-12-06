Одной из важнейших задач А. Зуокас назвал бесплатный общественный транспорт для жителей Вильнюса по примеру Таллина. По словам А. Зуокаса, главные проблемы Вильнюса связаны с транспортом.

"Это гарантирует уменьшение пробок, улучшение воздуха, снижение уровня шума и возможность, особенно для пенсионеров, проще передвигаться, а также это очень хорошее средство оживить центральную часть города", - сказал экс-мэр.

А. Зуокас обещает открыть как минимум четыре центра для детей и молодежи в разных местах столицы, а также продолжить работу, начатую в предыдущие сроки полномочий мэров, потому что, по словам А. Зуокаса, большая часть задач осталась в ящике стола.

Кроме того, в случае избрания мэром А. Зуокас обещает объявить новый конкурс на строительство национального стадиона, отделив стадион от других объектов, которые будут финансироваться на средства Евросоюза (ЕС).

В прямых выборах мэров А. Зуокас будет участвовать второй раз - в прямых выборах, которые состоялись в 2015 году, он проиграл ставшему мэром Ремигиюсу Шимашюсу.

А. Зуокас был мэром Вильнюса три срока полномочий - в 2000–2003, 2003–2007 и 2011–2015 годах. Сейчас он является председателем Литовского союза свободы и членом горсовета Вильнюса.