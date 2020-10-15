"Напротив, я думаю, что Вильнюсский муниципалитет много делает из того, что должны делать другие учреждения", - сказала политик.

Она не одобряет сокращение времени работы мест развлечения.

"Что такое случай или много случаев в одном кафе - это не значит, что кнутом надо бить по всей стране. Есть за границей хорошая практика, например, регистрация посетителей ночных клубов, баров. Почему это нельзя сделать в Литве? Точно ли надо сокращать время работы, и так сокращать количество рабочих мест? Есть средства безопасности, дезинфекции. Если зафиксировали случай в одном баре, он что случится и в другом? Необязательно", - считает Армонайте.

Политик не видит открытых данных, которые позволили бы анализировать распространение коронавируса.

"Нам нужен доступ к открытым данным – не только информация о случаях, а о возрасте больных, сколько бессимптомных случаев, локальных местах. Нам нужно больше информации. Все это есть, но недоступно", - сказала Армонайте.