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Лидер Партии свободы, членом которой является мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, Аушрине Армонайте не считает, что столичный муниципалитет уходит от решения проблемы распространения коронавируса в городе..
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Напротив, я думаю, что Вильнюсский муниципалитет много делает из того, что должны делать другие учреждения", - сказала политик.

Она не одобряет сокращение времени работы мест развлечения.

"Что такое случай или много случаев в одном кафе - это не значит, что кнутом надо бить по всей стране. Есть за границей хорошая практика, например, регистрация посетителей ночных клубов, баров. Почему это нельзя сделать в Литве? Точно ли надо сокращать время работы, и так сокращать количество рабочих мест? Есть средства безопасности, дезинфекции. Если зафиксировали случай в одном баре, он что случится и в другом? Необязательно", - считает Армонайте.

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Политик не видит открытых данных, которые позволили бы анализировать распространение коронавируса.

"Нам нужен доступ к открытым данным – не только информация о случаях, а о возрасте больных, сколько бессимптомных случаев, локальных местах. Нам нужно больше информации. Все это есть, но недоступно", - сказала Армонайте.

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