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Поддержавшие Партию свободы (ПС) избиратели услышали послание партии о позитивной политике, внимании к образованию и правам человека, говорит лидер ПС Аушрине Армонайте.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Нам удалось донести послание о том, что в Литве возможна идея позитивной политики, что нам следует больше думать о будущем, забыть разногласия прошлого", - сказала на пресс-конференции в понедельник А. Армонайте.

По словам лидера партии, ПС хотела бы проводить в жизнь свои приоритеты, работая в составе правящей коалиции, однако подчеркивает, что "мы не станем продавать свою душу за кресла (должности - ред.)".

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Как сказала политик, пока представители партии не говорили о работе в составе правящей коалиции.

А. Армонайте говорит, что ожидала такого результата, так как активно общалась с избирателями и вживую, и в социальных сетях.

Лидер ПС также положительно оценивает результаты в одномандатных округах: "то, что 12 человек вышли во второй тур - прекрасный результат".

А. Армонайте подчеркнула, что для партии будет важна декриминализация употребления наркотиков, узаконивание однополого партнерства, выделение на научные исследования как минимум 3% валового внутреннего продукта.

ПС получила в многомандатном округе в первом туре выборов 9,02% голосов, заняв пятое место, и обеспечила себе восемь мандатов.

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