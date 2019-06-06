Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис сказал журналистам в Сейме, что в четверг планируют встретиться рабочие группы трех партий и обсудить позиции в правительстве и план работы правительства.

Он отказался назвать, каким министерствам "крестьяне" отдали бы приоритет при формировании кабмина.

"Точно не скажу, потому что это переговоры, и было бы некрасиво выдвигать предварительные условия нашим партнерам по коалиции", - сказал Р. Карбаускис.

Председатель партии ПС (у партии семь представителей в сейме) Ремигиюс Жемайтайтис сообщил журналистам, что правление и президиум партии подготовили 20 предложений, которые они хотели бы видеть в плане реализации правительственной программы.

"Крестьяне" также изъявили желание возглавить три министерства.

"Мы, как партия, заявили о приоритетности нескольких министерств, то есть министерства финансов, экологии или сельского хозяйства. (...) нам было предложено возглавит Министерство юстиции, видимо, глядя на меня, как на председателя партии. Но я говорю, что, может, подошло бы и Министерство культуры", - сказал Р. Жемайтайтис.

Он признался, что сам не хотел бы быть министром юстиции, но претендовал бы на пост министра финансов.

Однако премьер Саулюс Сквернялис в четверг сказал журналистам, что не совсем реально, чтобы министром финансов стал кандидат, подобранный не премьером.

"Министр финансов - правая рука премьер-министра", - сказал премьер.

Председатель Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) (у партии одиннадцать представителей в сейме) Гедиминас Киркилас, в свою очередь, сказал, что их приоритет - Министерство соцзащиты и труда.

Г. Киркилас не исключил, что должность председателя Сейма может стать предметом переговоров еще раз .

После президентских выборов "крестьяне" стали заново формировать правящее большинство и на прошлой неделе подписали меморандум о коалиции с ЛСДТП и ПС. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).

В меморандуме о коалиции намечено, что Саулюс Сквернялис остается работать премьером. Партии также договорились, что пост председателя сейма отойдет "социал-трудовикам".

Делегированный "крестьянами" глава парламента Викторас Пранцкетис отказывается уходить в отставку.

По словам Р. Жемайтатиса, более реальные переговоры о министерских портфелях должны начаться после Иванова дня (Йонинес), когда С. Сквернялис вернется из отпуска.

По его словам, два нынешних министра уже сообщили, что после того, как будут сложены полномочия правительства, они уйдут со своих должностей.

"Насколько нам известно, как минимум два министра планируют поменять работу и не намерены оставаться министрами", – сказал Р. Жемайтайтис.

С. Сквернялис эту информацию не подтвердил.

После вступления в должность нового президента Гитанаса Науседы правительство должно сложить полномочия.