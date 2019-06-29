Великобритания рассматривает возможность увеличить свое военное присутствие в странах Балтии с целью сдерживания России, сообщила в пятницу прибывшая в Клайпеду глава оборонного ведомства Великобритании Пенни Мордонт.
Penny Mordaunt
© Reuters

"Месседж Соединенного Королевства – мы находимся здесь, мы намерены находиться здесь долго, мы намерены делать больше", – сказала Мордонт BNS.

Она посетила крупнейшие за сто лет военные учения Великобритании на Балтике и сказала, что союзники находятся в полной готовности в условиях нарастающей агрессии России.

"Мы демонстрируем единство и готовность. Россия становится все категоричнее; мы видим, что она дислоцирует больше вооруженных сил и нового оружия, мы также представляем себе, какие сценарии могут складываться в будущем", – сказала Мордонт на пресс-конференции.

По ее словам, Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) под командованием англичан повышают готовность к осуществлению всевозможных миссий.

"Во время этих учений мы наблюдали крупнейшую дислокацию Королевских вооруженных сил (ВС) на Балтике за последние более чем 100 лет", – сказала Мордонт.

"Это улучшает нашу способность приспосабливаться, дислоцировать более 10 000 человек для всевозможных миссий – автономно или при участии в операциях НАТО", – добавила она.

Мордонт встретилась в Клайпеде с министрами обороны и главнокомандующими ВС Балтийских и Северных стран, которые образуют ОЭС.

Эти силы с мая проводят на Балтике учения, в которых участвует 3000 военнослужащих и 17 кораблей.

Великобритания также осуществляет командование международным батальоном НАТО в Эстонии, она дислоцировала в этой стране около 900 своих военных.

В других недавно завершившихся международных учениях сухопутных сил Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Литве участвовало около 120 английских военнослужащих с вертолетами Apache.

"Мы стремимся сделать больше. Один из вопросов, который мы обсуждали на наших сегодняшних встречах – ускорение ритма нашей деятельности – учений, но также вопрос регулярного патрулирования, а также то, какие ресурсы мы с этим свяжем", – сказала Мордонт.

"Конечно, мы хотим сделать больше при помощи таких инициатив, как ОЭС, но и при помощи других инициатив в правительстве Великобритании, а также в других департаментах, чтобы повысить безопасность и устойчивость в странах Балтии и во всем регионе", – сказала глава английского оборонного ведомства.

"Мы изменили свои бюджеты, чтобы больше сконцентрироваться на регионе, и с учетом конкретных мощностей продолжим дальнейшее рассмотрение этого вопроса", – добавила она.

Политика

Англичане провели на Балтике крупнейшие за сто лет учения и шлют сигнал Москве: мы готовы (88)

Великобритания рассматривает возможность увеличить...

Кароблис сомневается, что у Литвы есть ресурсы, чтобы помочь США в Персидском заливе (3)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит,...

Президент Литвы встретится с родственниками пограничников, погибших в Медининкай (9)

Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с...

Министры обороны и главкомы семи стран в Клайпеде отметят годовщину объединённых сил (3)

Министры обороны и командующие вооружёнными силами...

Сейм Литвы продлил сессию до 18 июля (3)

Сейм Литвы из-за инаугурации избранного президента...

TOP новостей

Дочь богатого предпринимателя – самая известная проститутка в Вильнюсе (23)

Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который...

Nutella Coca-Cola

Есть ли в ЕС двойные стандарты в качестве продуктов питания? (6)

Страны в восточной части Евросоюза утверждают, что...

В Вильнюсе прошла акция "Грузия, Литва с тобой" (66)

Пятничным вечером 28 июня в Тбилисском сквере Вильнюса...

Правила для велосипедистов: детей нельзя перевозить без специального кресла (1)

Начался летний сезон. На улицы городов выехали...

Англичане провели на Балтике крупнейшие за сто лет учения и шлют сигнал Москве: мы готовы (88)

Великобритания рассматривает возможность увеличить...