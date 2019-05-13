"Я считаю, премьер С. Сквернялис за последние 3-4 месяца совершил много ошибок. Как его выступление в амплуа внешней политики было очень противоречивым, так и его решения во внутренней жизни Литвы вызывали противоречия, а также то, что он менял слово то в одну, то в другую сторону. За эти несколько месяцев он совершил достаточно много ошибок", – заявил В. Андрюкайтис на пресс-конференции в понедельник.

Социал-демократ, баллотировавшийся на президентский пост в третий раз, обещает вернуться в литовскую политику после того, как завершит работу в Еврокомиссии.

"Эти выборы - начало моего политического возвращения в Литву. Сейчас я должен вернуться на позицию комиссара ЕС и выполнить задачи до конца, до ноября точно придется работать, а после этого я вернусь обратно в политическую жизнь Литвы", – сказал еврокомиссар.

"Полагаю, что и сейчас, и в следующем году буду активным в политической жизни Литвы и постараюсь мобилизовать своих соратников на выборы 2020 года", – добавил он.

В. Андрюкайтис сказал, что у него нет фаворитов во втором туре выборов.

"Я не очень верю тем, кого там поддерживать и тому подобное, пусть избиратели сами решают, как поступать, что делать, и так далее. Политических коалиций не было и в преддверии второго тура, я считаю, что избиратели сами решат", – сказал социал-демократ.

По данным Главной избирательной комиссии, В. Андрюкайтис в первом туре президентских выборов набрал 4,79% голосов.

Выдвинутый "аграриями" С. Сквернялис получил в первом туре президентских выборов 19,72% голосов, и не прошел во второй тур.

В первом туре выборов с отрывом в 2647 голосов лидирует кандидат консерваторов Ингрида Шимоните, набравшая 31,13% голосов и опередившая ближайшего конкурента Гитанаса Науседу. За независимого кандидата Г. Науседу голосовали 30,95% избирателей.