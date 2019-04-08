"На смену изоляции России и избыточной агрессивной риторике должно прийти нормальной поведение: следует ясно сказать, где мы не будем договариваться, и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения", – сказал кандидат, представляя свою предвыборную программу.

В понедельник на презентации программы, организованной в Национальной библиотеке им. М. Мажвидаса, В. П. Андрюкайтис предложил отделить администрацию президента России Владимира Путина от людей этой страны и бизнеса.

"Несомненно, администрация В. Путина нарушила международное право в контексте событий на Майдане и аннексии Крыма, поэтому есть Минское соглашение, за это введены санкции в отношении российской администрации, но мы должны осознать, что мы не можем наказывать людей, поскольку большая часть людей такие же люди, как в Литве, в Беларуси", – сказал В. П. Андрюкайтис.

"Нам стоит осознать, что у нас разные аспекты, один аспект – поведение Литвы в отношении администрации В. Путина, второй аспект – поведение Литвы в отношении российского бизнеса, науки, культуры, людей, сотрудничества по вопросам торговли и прочим аспектам", – отметил кандидат.

Он напомнил о решении президента Эстонии Керсти Калюлайд посетить Москву. "Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать. Это очень красноречиво говорит о том, что нас следует освободиться от роли государства, во внешней политике которого один вопрос, освободиться от этого страха и синдрома, вернуть комплексное осознание мира, в котором мы находимся", - сказал он.

К. Кальюлайд отправится в Москву во второй половине апреля. Комментируя свой визит, она заявила, что целью ее поездки в Россию и возможной встречи с президентом В. Путиным является возобновление сотрудничества с Москвой на высшем уровне.

"Основная цель моего визита - это восстановление сотрудничества с Москвой на высшем политическом уровне. Никаких других тайных мотивов нет. Мы много говорили о России, но не говорили с самой Россией. У нас не было визитов на высшем уровне в последние 10 лет", – сказал К. Кальюлайд журналистам в пятницу.

В программе В. П. Андрюкайтиса говорится, " полноценный диалог с Россией может начаться только тогда, если она начнет демонстрировать уважение к международному праву и демократическим ценностям".

"Ошибочно изолировать себя или использовать агрессивную риторику по поводу. Поддерживая сторонников демократии и прав человека в России, мы также готовы к открытому и прямому политическому диалогу с властями этой страны", – говорится в тексте его программы.

Как отмечается в документе, "должно оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми".

В. П. Андрюкайтис баллотируется в президенты Литвы в третий раз, ранее он участвовал в выборах главы государства в 1997 и 2002 годах.