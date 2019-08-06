"Я считаю, что в дискуссиях не следует считать, что кто-то может диктовать будущему председателю комиссии. Председатель комиссии в данном случае является "первой скрипкой" в формировании ЕК и очевидно, что дискуссии Литвы и других стран с председателем будут очень сложными", – сказал В. П. Андрюкайтис, отвечающий в ЕК за вопросы безопасности пищевых продуктов и здравоохранения в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, новая председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен будет стремиться реализовать свои обещания по равенству полов.

"Она не может споткнуться на своем первом обещании, ее первым обещанием было full gender equality – полное равенство полов (в комиссии – BNS). Вот представьте, если она стартует с первым обещанием, не выполняя его (...) Все страны ждут сложные дискуссии, чтобы помочь ей выполнить это обещание", – пояснил В. П. Андрюкайтис.

Он также отметил, что Литве стоило бы не делать вид, что в стране нет проблем в сфере равных возможностей, а решать их.

Еврокомиссар также заверил, что Литва не опоздала на переговоры по посту еврокомиссара, сейчас "идут дискуссии". Он также отмел появляющиеся в публичном пространстве предположения о том, что Литве достанется пост менее влиятельного комиссара. По словам представителя Литвы, все посты в Еврокомиссии важны.

Все же В. П. Андрюкайтис призывал Литву обратить внимание на тот факт, что в Еврокомиссии необходим политический опыт, поскольку рассматриваются вопросы не только собственной сферы.

"В смысле политического веса, это, конечно, это означает, что нужно, чтобы этот вес был . (...) Политический вес действительно нужен, поверьте. Будет много вопросов, которые связаны с очень большой ответственностью в политической сфере", – сказал еврокомиссар.

Во вторник один из кандидатов от Литвы на пост еврокомиссара, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс в Брюсселe встретится с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

LЛитва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса.

Кандидата в ЕК в Литве предлагает правительство после согласования его с президентом и Сеймом.