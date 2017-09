"Это даже не вопрос, в данном случае логика коалиций совершенно очевидна. Коалиция участвует в работе правительства, а если коалиции нет... Эта политическая азбука", - сказал BNS В. П. Андрюкайтис в Страсбурге. Он отметил, что если министры не уйдут в отставку, то социал-демократы должны будут решать, как поступить с ними. На вопрос о том, будут ли исключены из Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) министры, не отказавшиеся от портфелей, В. П. Андрюкайтис сказал: "Здесь есть разные варианты". Он утверждает, что в случае выхода из коалиции социал-демократы, возглавляющие комитеты, также должны покинуть свои посты. ЛСДП делегировала в правительство во главе с Саулюсом Сквернялисом трех министров - юстиции, экономики и иностранных дел. Министр юстиции Милда Вайнюсте не является членом партии, между тем, министр экономики Миндаугас Синкявичюс и глава МИД Линас Линкявичюс являются партийными. В парламенте социал-демократы возглавляют три комитета - по вопросам права и правопорядка, по еврейским и иностранным делам, по социальным вопросам и труду. Сейчас отделения ЛСДП голосуют по вопросу пребывания в коалиции. О выходе в партии заговорили после избрания нового председателя ЛСДП Гинтаутаса Палуцкаса, а голосование в отделениях партии началось, когда "аграрии" подписали с оппозиционными консерваторами соглашение о поддержке реформы лесничеств. В. П. Андрюкайтис, заявлявший после прошлогодних парламентских выборов, что социал-демократы должны быть в оппозиции, сейчас утверждает, что дискуссия о будущем коалиции "крайне своевременная". "Поспешили вступить (в коалицию), поспешили договориться о портфелях, но опять же будет плохо, если поспешат уйти. Иначе говоря, я призываю семь раз отмерить и один раз отрезать", - сказал почетный председатель партии. Голосование в отделениях близится к завершению - свое мнение высказали уже 55 отделений из 60-ти. За выход из коалиции высказались 42, работать в коалиции предлагают семь отделений, а заново провести переговоры по коалиции - шесть отделений. Между тем, большинство - 13 из 19 членов социал-демократической фракции в сейме не хотят покидать коалицию. Во фракции правящей партии Литовского союза крестьян и зеленых ("аграриев") 56 депутатов.

