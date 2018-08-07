"Это могли бы быть около 400-450 человек, но я действительно предлагаю сейчас не апеллировать этими цифрами, поскольку нужно еще и посмотреть на характеристики. Это будет тщательно реализуемый процесс", - сказал журналистам министр.

По его словам, в случае предложенной амнистии на свободу будут выпущены 250 лиц, выполняющих наказание в местах лишения свободы.

Оставшиеся будут освобождены от ареста, который вообще предполагается упразднить, сообщи министр.

Р. Карбаускис предложил объявить амнистию по случаю столетия Литвы и визита папы Франциска.

Согласно зарегистрированному им проекту, от наказания будут освобождаться беременные и женщины с малолетними детьми, осужденные на срок до шести лет. Также будут освобождены осужденные на срок до трех лет старше 65 лет, с тяжким или средним недугом, лица, совершившие преступления, будучи несовершеннолетними.

Другим осужденным может быть сокращен срок наказания - беременным или женщинам с несовершеннолетними детьми, а также совершившим преступления по неосторожности.

Министр юстиции Э. Янкявичюс заявил, что эту идею амнистии следует обсудить, и усматривает в ней больше положительных, чем отрицательных моментов.