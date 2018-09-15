Эта военная техника, принадлежащая размещенному в Польше 1-ому батальону 7-ого кавалерийского полка, будет задействована в учениях в Литве, сообщило Министерство обороны.

Во время учения на полигоне в Пабраде будут отрабатываться различные тактические действия (разведка, наступление и др.), в том числе и с использованием настоящих боеприпасов, будут проведены стрельбы и из орудий танков и бронетехники. Эти учения также проверят и возможности передислокации союзников в Литву.

"Можно констатировать, что перемещение танков и бронетехники из Польши в Литве прошло гладко, кроме того, мы идентифицировали много моментов, зная которые, в будущем мы сможем еще эффективнее использовать имеющееся время. На железнодорожных станциях Литвы было все необходимое оборудование и инфраструктура, с помощью которых наша тяжелая техника была едва ли не втрое быстрее, чем в прошлые разы, переведена на ожидавшие здесь ж/д платформы и успешно доставлена на место тренировок в Пабраде", - сказала представитель батальона, старший лейтенант Лейха МакГрейди.

Главная цель этих учений - дать оценку созданным на вновь оборудованном многофункциональном стрельбище полигона им. ген. Сильвестраса Жукаускаса ВС Литвы условиям для отработки тактических действий с боевой стрельбой тяжелой военной техники с использованием инертных (без взрывчатки)боеприпасов.

Оборудование многофункционального стрельбища, на котором стрелять с использованием инертных боеприпасов на расстояние до 3 км могут и танки, было завершено в конце лета этого года.