Вице-министр обороны Эдвинас Кярза поблагодарил завершившего срок полномочий Д. Дженнета за услилия по обеспечению слаженного хода учений "Удар меча" и Baltops под руководством США в Литве.
"Международные учения в Балтийском регионе, в Польше не только улучшили взаимодействие вооруженных сил стран и их боеготовность у восточных границ НАТО, но и продемонстрировали способность НАТО оперативно реагировать в кризисных ситуациях, особенно с учетом меняющейся геополитической ситуации", - сказал вице-министр для пресс-релиза.
Новый атташе обороны США для Литвы закончил университет Лойола в Чикаго, Колледж объединенных сил, учился в Колледже генерального штаба.
Он служил в разных подразделениях ВС США, участвовал в миссии в Ираке. До назначения на должность атташе обороны для Литвы полковник-лейтенант работал в посольстве США в Латвии.
Резиденция атташе обороны США для Литвы находится в Вильнюсе.
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