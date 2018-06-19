В Министерстве обороны Литвы во вторник был аккредитован новый атташе обороны США для Литвы - им стал полковник-лейтенант Роберт Маквей. Он сменил на этой должности полковника Джефри Дженнета.
Krašto apsaugos ministerija
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Вице-министр обороны Эдвинас Кярза поблагодарил завершившего срок полномочий Д. Дженнета за услилия по обеспечению слаженного хода учений "Удар меча" и Baltops под руководством США в Литве.

"Международные учения в Балтийском регионе, в Польше не только улучшили взаимодействие вооруженных сил стран и их боеготовность у восточных границ НАТО, но и продемонстрировали способность НАТО оперативно реагировать в кризисных ситуациях, особенно с учетом меняющейся геополитической ситуации", - сказал вице-министр для пресс-релиза.

Новый атташе обороны США для Литвы закончил университет Лойола в Чикаго, Колледж объединенных сил, учился в Колледже генерального штаба.

Он служил в разных подразделениях ВС США, участвовал в миссии в Ираке. До назначения на должность атташе обороны для Литвы полковник-лейтенант работал в посольстве США в Латвии.

Резиденция атташе обороны США для Литвы находится в Вильнюсе.

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