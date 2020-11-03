"Аграрии" инициируют заседание Сейма Литвы по обращению в КС в связи с выборами

"Сейчас идет сбор подписей, с тем, чтобы провести в среду внеочередное заседание, чтобы парламентским постановлением обратиться в Конституционный суд", – сообщил во вторник BNS председатель Союза "крестьян" и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис.

Согласно уставу Сейма, внеочередное заседание может быть созвано, если его в письменной форме требует не менее трети членов Сейма, то есть - не менее 47 депутатов.

По убеждению "аграриев", Председатель Сейма Викторас Пранцкетис не мог принимать единоличное решение об отклонении просьбы ИАПЛ-СХС по обращению в КС о нарушениях во время выборов, которые могли оказать существенное влияние на их результаты.

По мнению председателя Комитета по вопросам права и правопорядка, "агрария" Агне Ширинскене, такое решение может принимать лишь Сейм.

"Сейм является коллегиальным органом, который принимает решения в форме постановления, и принимает коллегиально", – отметила BNS А. Ширинскене.

Глава комитета также выразила удивление тем, что депутаты даже не были информированы о просьбе, полученной от ИАПЛ-СХС.

Во вторник председатель Сейма Викторас Пранцкетис отклонил просьбу ИАПЛ - СХС обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в Сейм, поскольку не усматривает нарушений закона. Чуть раньше это сделал президент Литвы Гитанас Науседа, а также Конституционный суд.

Партия во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций "До свидания, Волдеморт" и издание "До свидания, Вальдемар" были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм.