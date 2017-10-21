Заседание состоялось после того, как Ремигиюс Шимашюс заявил об уходе с поста председателя партии. Свое решение он выслал однопартийцам по электронной почте, а также сообщил об этом в социальной сети Facebook, примерно за час до заседания.
Правление Движения либералов единогласно назначило ВРИО главы партии первого вице-председателя Эугениюса Гентвиласа. Такое решение было принят, несмотря на то, что теперь уже бывший глава партии заявил, что этот пост должен занять европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, заявивший о необходимости перемен.
Правление ДЛ также решило перенести съезд партии на более ранний срок, чтобы можно было выбрать нового председателя. Ранее планировали провести съезд в апреле 2018 года, сейчас Гентвилас сказал, что дату назначит совет партии, заседание которого состоится 4 ноября.
Агония либералов: временным председателем партии назначен Гентвилас (1)
20 октября на заседании правления Движения либералов...
Брюссель не ожидает скорого мандата на переговоры с РФ по Nord Stream-2 (22)
У стран ЕС нет единодушия по поводу того, поручать ли...
Часть социал-демократов, будут работать в смешанной группе Сейма (3)
Социал-демократы, которые подчинились решению о выходе...
Политолог: для преодоления кризиса Движению либералов нужен сильный лидер
Решение Ремигиюса Шимашюса уйти с поста председателя...
Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (15)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...
TOP новостей
Опрос: рейтинг "крестьян" самый низкий после выборов, восходят другие звезды (22)
Рейтинги правящего Литовского союза крестьян и зеленых...
Депутаты предлагают на Рождество выплатить пенсионерам по 100 евро надбавки к пенсиям (48)
Представители Избирательной акции поляков Литвы-Союза...
У подножия горы Гедиминаса ограничено движение (38)
Литовский национальный музей обратился в Вильнюсскую...
Ночь в Вильнюсе: водитель ехал на скорости 135 км/ч (8)
В ночь с пятницы на субботу Вильнюсская дорожная...
Продолжаются поиски байкера: в них участвуют около 80 человек и спасатели (9)
В субботу утром семья, близкие, друзья и другие...