Заседание состоялось после того, как Ремигиюс Шимашюс заявил об уходе с поста председателя партии. Свое решение он выслал однопартийцам по электронной почте, а также сообщил об этом в социальной сети Facebook, примерно за час до заседания.

Правление Движения либералов единогласно назначило ВРИО главы партии первого вице-председателя Эугениюса Гентвиласа. Такое решение было принят, несмотря на то, что теперь уже бывший глава партии заявил, что этот пост должен занять европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, заявивший о необходимости перемен.

Правление ДЛ также решило перенести съезд партии на более ранний срок, чтобы можно было выбрать нового председателя. Ранее планировали провести съезд в апреле 2018 года, сейчас Гентвилас сказал, что дату назначит совет партии, заседание которого состоится 4 ноября.