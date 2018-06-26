Исключенный из партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) член сейма Литвы Мантас Адоменас вышел из фракции этой партии в сейме.
Mantas Adomėnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом было сообщено на пленарном заседании сейма.

Теперь М. Адоменас будет работать в Смешанной группе членов сейма.

Надзорный комитет СО - ХДЛ две недели назад исключил М. Адоменаса из партии за связи с концерном MG Baltic.

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