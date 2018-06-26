Об этом было сообщено на пленарном заседании сейма.
Теперь М. Адоменас будет работать в Смешанной группе членов сейма.
Надзорный комитет СО - ХДЛ две недели назад исключил М. Адоменаса из партии за связи с концерном MG Baltic.
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