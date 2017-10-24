В интервью DELFI Вайткунскене сказала, что решение мэра Ремигиюса Шимашюса об ее увольнении ее очень удивило.

"В беседе со мной он высказал доверие, а в СМИ пытается подвести какие-то аргументы. Я думаю, что это недоразумение, обусловленное влиянием каких-то людей, может, из ближайшего окружения мэра", – сказала она.

К этому окружению она отнесла и Повиласа Подярскиса, которого прочат на пост главы администрации.

По мнению собеседницы, 27-летний советник мэра Подярскис не обладает необходимым опытом, для того, чтобы возглавить администрацию мэрии.

Вайткунскене также отметила, что решение о ее увольнении было принято тогда, когда Движение либералов столкнулось с новыми проблемами.

"Я думаю, возможно чье-то влияние на мэра было слишком сильным в тот сложный период, когда он переживал напряжение и это решение могло быть принято без надлежащего осмысления всего", – сказала она DELFI.

– Шимашюс, объясняя причины смены директора администрации, сказал, что, в первую очередь, вы очень профессионально справились с вызовом по обузданию долга города. В сентябре этого года он составил 277,4 млн. евро, а в 2015 г. был 384,2 млн. евро, это больше 100 млн. разница. Как Вы можете прокомментировать это?

– Во-первых, долг снижался по плану о снижении расходов. Потом многие долги были реструктуризированы, чтобы они не были срочными, текущими. Потом работа над снижением хозяйственных долгов. Только в это году их стало меньше на 44 млн. евро.

Много было сделано в работе с Минфином, чтобы подоходный налог с граждан за 2009–2011 гг. был переведен мэрии, эти годовые доходы в 18,6 млн. евро позволили снизить долг.

В сентябре 2016 года был переписан договор с Европейским инвестиционным банком о 25 млн. евро. Так мы рефинансировали часть очень дорогих долгов.

– Мэр сказал, что сейчас появилась необходимость двигаться вперед и преодолевать новые вызовы. Что это значит?

– Это лучше мог бы объяснить сам мэр, но я сама, как глава администрации, постоянно смотрела, все ли я сделала. С Шимашюсом у нас были за год две беседы, в которых он оценил результаты моей работы как очень хорошие. (...)

На самом деле я не знаю – думаю, на мэра кто-то повлиял. Поскольку и 2 октября публично, и 12, до появления в СМИ сообщения (о планах уволить Вайткунскене – DELFI), мэр выразил мне доверие. Только в четверг (12 октября) утром меня позвал и сказал (неконкретно), что новая коалиция (без консерваторов, с поляками – DELFI) хочет "перезагрузить" администрацию.

Я спросила, что это значит – "перезагрузить администрацию". Он ответил: "Ну, вот сменить главу администрации и его заместителей". Увольняют и моих заместителей: Арвидас Дарулис уже уволен, (вопрос Вилуне Урбонене будет решаться в среду – DELFI), а Агне Вилкочюте недавно утверждена.

Я сказала, что хотела бы понять и обдумать, поскольку он дал понят, что хотел бы, чтобы я ушла по собственному желанию.

Он сказал, Что по "твоему калибру" у нас будут для тебя хорошие предложения. Сказал, что хотел бы, чтобы я стала председателем правления "Вильнюсских теплосетей" (VŠT) или директором "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT).

Я ответила, что с удовольствием рассмотрю это предложение. Тем более, что когда-то мы говорили, что после окончания срока полномочий (люди ведь обо всем говорят), какие были бы у меня планы, хотела бы ли я остаться на посту главы администрации. Я сказала, да, я знаю, что делать на этом посту, у меня все получается.

Но если бы мне предложили другие варианты, я бы их рассмотрела. (...)

– Причины Вашего увольнения – политические, закулисные?

– И неясно, кто побудил мэра. В беседе со мной он высказал доверие, а в СМИ пытается подвести какие-то аргументы. Я думаю, что это недоразумение, обусловленное влиянием каких-то людей, может, из ближайшего окружения мэра.

Но я ничего плохого не сделала, честно работала, взяток не брала, ничего не нарушала.

Все что делала – делала ради мэрии, ее компаний. Результат виден, мне за него не стыдно.

Думаю, в среду я проверю себя. По той причине я отказалась уходить по собственному желанию. А идти на какую-то должность... И зарплата выше, что скажут люди? В VŠT мне предлагали год на должности советника, с последующей возможностью участвовать в правлении – таким было предложение.

Но в пятницу я была в шоке, прочитав в СМИ, и мэр сказал, что это просочилось в СМИ. Не знаю, просочилось ли или это сознательным действием. Я о таком не думаю, нет времени на это. Но в выходные я поговорила с близкими, подумала - меня назначил 51 член совета, я честно работала, результат видели все.

Работала, не считая часов, по 12–14 ч. в день, работала сама, не взваливая работу на других. Подчиненные могут это подтвердить. Я не перед кем не должна чувствовать себя виноватой, просто жду голосования горсовета.

– На ваш пост предлагают кандидатуру Подярскиса. Хорошо ли Вы его знаете?

– Я лично с ним не знакома. Знаю лишь, что он работает советником мэра по вопросам ИТ. (...)

– Подярскису 27 лет. Есть ли у него опыт для того, чтобы занять пост главы администрации?

– Я думаю, нет, но не хочу, чтобы мое мнение о не было как мнение конкурента или враждебно настроенного лица.

Возраст - не критерий, который должен все определять. Есть очень способные люди, которые умеют справляться с вызовами.

Подярскис - человек из ближайшего окружения мэра, мне жаль, что тогда, когда я приняла окончательное решение не принимать предложенную альтернативу, в фесбуке, блогах и в других местах интернет-пространства, как мне кажется, сознательно поддерживают информацию о якобы каком-то мистическом "комитете Алмы" и т.п.

Это показывает, что кто-то из близкого политикам окружения пытается придумать интригу, найти какие-то недочеты в моей работе.