Главный советник президента по внутренней политике Миндаугас Линге говорит, что свидетельствовавшая в арбитраже против президента бывшая председатель Комиссии по контролю цен и энергетики не смогла добиться снижения цены на отопление в Вильнюсе.
"Я хочу сказать, что сейчас идет арбитраж. Это конфиденциальный, коммерческий спор, который инициировало частное предприятие, известное у нас как Dalkia, относительно принятых в тепловом хозяйстве Вильнюса решений еще 5 лет назад. Люди, я думаю, хорошо помнят, что такое Dalkia, что такое Icor, каковы последствия всего этого. Арбитражный процесс закрытый и любое комментирование, публичное обсуждение может трактоваться как нарушение процесса и может повлечь определенные последствия", - сказал М. Линге во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, президент добивалась снижения цен на отопление в Вильнюсе, однако бывшая председатель Комиссии по ценам Диана Корсакайте не смогла достичь этой цели.
Новостной портал 15min.lt в понедельник сообщил, что Д. Корсакайте свидетельствовала Вашингтонскому арбитражу о том, что президент Даля Грибаускайте оказывала давление относительно тарифов на отопление контролируемой французским концерном Veolia компании Vilniaus energija, а также вместе со службой премьер-министра оказывала политическое давление на комиссию с целью национализации средств, накопленных Vilniaus energija.
Премьер Саулюс Сквернялис в понедельник сказал, что Д. Корсакайте встает не на сторону Литвы, свидетельствуя в арбитраже о давлении со стороны президента по поводу тарифов Vilniaus energija.
Крупнейшее в мире предприятие водоснабжения Veolia утверждает, что ее инвестиции пострадали из-за нечестного поведения литовских политиков и регулирующих ведомств, и требует в Вашингтонском арбитраже возмещения ущерба на сумму 120 млн. евро.
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