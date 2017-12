Главный советник президента по внутренней политике Миндаугас Линге говорит, что свидетельствовавшая в арбитраже против президента бывшая председатель Комиссии по контролю цен и энергетики не смогла добиться снижения цены на отопление в Вильнюсе. "Я хочу сказать, что сейчас идет арбитраж. Это конфиденциальный, коммерческий спор, который инициировало частное предприятие, известное у нас как Dalkia, относительно принятых в тепловом хозяйстве Вильнюса решений еще 5 лет назад. Люди, я думаю, хорошо помнят, что такое Dalkia, что такое Icor, каковы последствия всего этого. Арбитражный процесс закрытый и любое комментирование, публичное обсуждение может трактоваться как нарушение процесса и может повлечь определенные последствия", - сказал М. Линге во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas. По его словам, президент добивалась снижения цен на отопление в Вильнюсе, однако бывшая председатель Комиссии по ценам Диана Корсакайте не смогла достичь этой цели. Новостной портал 15min.lt в понедельник сообщил, что Д. Корсакайте свидетельствовала Вашингтонскому арбитражу о том, что президент Даля Грибаускайте оказывала давление относительно тарифов на отопление контролируемой французским концерном Veolia компании Vilniaus energija, а также вместе со службой премьер-министра оказывала политическое давление на комиссию с целью национализации средств, накопленных Vilniaus energija. Премьер Саулюс Сквернялис в понедельник сказал, что Д. Корсакайте встает не на сторону Литвы, свидетельствуя в арбитраже о давлении со стороны президента по поводу тарифов Vilniaus energija. Крупнейшее в мире предприятие водоснабжения Veolia утверждает, что ее инвестиции пострадали из-за нечестного поведения литовских политиков и регулирующих ведомств, и требует в Вашингтонском арбитраже возмещения ущерба на сумму 120 млн. евро.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.