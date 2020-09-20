Администрация президента по-прежнему отказывается созывать ГСО по вопросу вакцины от коронавируса

После того как премьер Саулюс Сквернялис заявил, что все еще ждет решения президента по созыву ГСО, советник Г. Науседы повторил, что этого делать не планируется.

"Оценив предложение рассмотреть уже начатую процедуру закупки, президент не увидел оснований для созыва внеочередного заседание Государственного совета по обороне", – ответил в комментарии BNS советник президента по вопросам нацбезопасности и секретарь ГСО Дарюс Кулешюс.

По его словам, организация процесса закупки вакцины от COVID-19 является "особо важным вопросом обеспечения общественного здоровья, за который непосредственно и лично ответственен министр здравоохранения".

"По мнению президента, в будущем заседание ГСО может быть организовано для решения стратегических вопросов борьбы со вспышкой COVID-19", – отметил он.

Администрация президента подчеркивает, что ГСО руководит президент, он же утверждает повестку заседаний и созывает их, другие члены совета обладают правом предлагать вопросы к рассмотрению, они также могут предложить президенту созвать заседание.

На минувшей неделе правительство Литвы решило обратиться в ГСО с тем, чтобы он принял решения, связанные общей закупкой вакцин Литвой и другими странами ЕС, поскольку возникли сомнения по поводу рисков, а также в связи с репутацией создателей вакцины.

С. Сквернялис подчеркнул, что по информации спецслужбы фармкомпания AstraZeneca подозревается во взяточничестве, распространении неэффективных лекарств и т.п. Сама компания на минувшей неделе заявила о временной остановке клинического тестирования своей вакцины от COVID-19, поскольку у одного добровольца проявились неясные побочные эффекты.

Однако советник президента Д. Кулешюс заявил, что предложения рассмотреть вопрос на Госсовете – это попытка министра здравоохранения избежать ответственности.