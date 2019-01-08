Эту позицию пресс-служба президента страны Дали Грибаускайте обнародовала после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

"Во время трех выборов в этом году в Литве вероятны агрессивные кибернетические атаки третьих стран, прежде всего - России, с целью повлиять на ход и результаты выборов", – говорится в пресс-релизе.

Одновременно администрация президента отмечает, что Литва "обладает достаточным иммунитетом к подобным угрозам", а "возможности третьих стран в деле оказания влияния на Литву ограничены".

Как говорится в сообщении, уровень угроз в 2018 году, по сравнению с прежними годами, значительно не изменился.