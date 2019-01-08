В этом году Россия может организовать кибернетические атаки с целью повлиять на результаты выборов в Литве, сообщила администрация президента.
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Эту позицию пресс-служба президента страны Дали Грибаускайте обнародовала после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

"Во время трех выборов в этом году в Литве вероятны агрессивные кибернетические атаки третьих стран, прежде всего - России, с целью повлиять на ход и результаты выборов", – говорится в пресс-релизе.

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Одновременно администрация президента отмечает, что Литва "обладает достаточным иммунитетом к подобным угрозам", а "возможности третьих стран в деле оказания влияния на Литву ограничены".

Как говорится в сообщении, уровень угроз в 2018 году, по сравнению с прежними годами, значительно не изменился.

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