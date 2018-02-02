"Все более явным становится нехватка способностей правительства и отдельных министерств в реализации важных законов", - сказала журналистам в пятницу Дайва Ульбинайте.

"Хотя прошло уже почти полтора года - это становится все более серьезной проблемой правительства", - добавила пресс-секретарь.

Об этом она заявила после проведенного в Президентском дворце совещания по реализации реформы защиты прав человека.

Пресс-секретарь отметила, что нехватка опыта и навыков правительства, неспособность своевременно и качественно реализовать законы становятся опасными, тормозят прогресс государства, не обеспечивают безопасность людей, дискредитируют перемены, обещанные правящими.

Администрация президента отмечает, что министерство социальной защиты и труда не помогает самоуправлениям в подготовке альтернативных услуг для учреждений опеки, тормозится подготовка к вступающему в силу с июля закону о защите основных прав детей, который обеспечит централизацию отделов прав ребенка во всех самоуправлениях.

В июле должен вступить в силу и принятый год назад закон об обязательном участии психологов при опросах детей, однако еще не известно, как он будет реализован. По сообщению президентской администрации, до сих пор не намечено, кто будет обеспечивать подготовку психологов, устанавливать их квалификацию, обучение, кто составит список психологов профессионально способных опрашивать детей.

Участвовавшие во встрече в Президентском дворце министры социальной защиты и труда и юстиции согласны с тем, что реализация реформы защиты прав ребенка отстает, однако отмечают, что к июлю к реформе подготовятся.

После реформы планируется, что в стране будут работать 644 специалиста по правам ребенка, дополнительно планируется трудоустроить около 200 человек. Планируется трудоустроить и около сотни социальных работников.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал журналистам, что многие вопросы о смене персонала решатся, когда выяснится, сколько человек, из работающих сейчас в сфере защиты прав детей, согласятся работать в ведомствах после реформы. По его словам, тогда точно определится и необходимое для реформы средств.

Список психологов поручено составить и администрировать министерству юстиции. Руководитель министерства Милда Вайнюте сказала журналистам, что надеется на то, что на следующей неделе правительство утвердит порядок, согласно которому будет создаваться упомянутый список.

Она отметила, что на подготовку психологов также потребуется время и средства, но правительство "осознает важность этого вопроса" и готово в это инвестировать.

Реформа защиты прав ребенка инициирована после вспышки насилия в Кедайняй, которая закончилась смертью четырехлетнего ребенка. Сразу же после этого трагического случая были приняты поправки, которые запретили применять в отношении детей физические наказание, определили формы насилия против ребенка.