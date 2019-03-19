"Победили люди, демократия и оппозиция", – заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas советник президента Миндаугас Линге.
"Видно, что люди не склонные поддерживать осуществляемую национальную политику", – добавил он.
"Аграрии" по количеству мандатов в самоуправлениях отстают от консерваторов и социал-демократов, но усилили позиции, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами 2015 года.
"Оппозиционные партии собрали значительно больше голосов (...), таким образом, очевидно, останавливается определенный агрессивный политический бульдозер правящих", – сказал М. Линге.
Ответ премьера президенту Литвы: наконец-то призналась в том, что делала (11)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 19 марта...
Администрация президента Литвы назвала муниципальные выборы проигрышем правящих (1)
Представители президента Литвы Дали Грибаускайте...
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...
Глава МИД Латвии: страны Балтии - уже не мост между Востоком и Западом (109)
Страны Балтии больше не могут считать себя мостом между...
Премьер ответил президенту на критику: расцениваю как участие в предвыборной кампании (21)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (3)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)
Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...
Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат
До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...