aA
Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина Добровольская является смелой и решительной, а беседа президента с ней была длительной и интересной, заявил пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная
© DELFI / Domantas Pipas

"Беседа была продолжительной, и по оценкам президента, очень интересной", – заявил Бубнялис журналистам в четверг после встречи с кандидатом.

"Президент считает, что кандидат очень смелая, решительная, готовая и подготовленная к реализации тех изменений, которые важны для Министерства юстиции", – добавил он.

По словам представителя президента по связям с общественностью, основные вопросы, возникшие у Гитанаса Науседы, касались опыта и авторитета.

Статьи по теме:
Президент: работа Сейма Литвы не может прерываться надолго  (10)
Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси  (95)

"Основной вопрос, который возник у президента во время беседы, был о том, есть ли у нее достаточно опыта для реализации этих изменений, будет ли она пользоваться достаточным авторитетом среди юристов", – сказал АБубнялис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент Литвы назначил Шимоните премьер-министром (24)

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал...

Президент Литвы во вторник будет беседовать с Тихановской (127)

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник будет...

TOP новостей

Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (11)

Ученые уже не сомневаются, что за время своего...

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (61)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

Жители Литвы раскупают недвижимость, специалисты говорят о первых признаках пузыря цен на рынке (4)

Если количество сделок на рынке недвижимости в начале...

В Литве диагностировано 2104 новых случая коронавируса, скончались 17 человек (9)

За последние сутки в Литве диагностировано 2104 новых...

Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина...

|Maža didelių žinių kaina