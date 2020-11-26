Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная

"Беседа была продолжительной, и по оценкам президента, очень интересной", – заявил Бубнялис журналистам в четверг после встречи с кандидатом.
"Президент считает, что кандидат очень смелая, решительная, готовая и подготовленная к реализации тех изменений, которые важны для Министерства юстиции", – добавил он.
По словам представителя президента по связям с общественностью, основные вопросы, возникшие у Гитанаса Науседы, касались опыта и авторитета.
"Основной вопрос, который возник у президента во время беседы, был о том, есть ли у нее достаточно опыта для реализации этих изменений, будет ли она пользоваться достаточным авторитетом среди юристов", – сказал АБубнялис.
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