Однако глава государства не комментирует утверждения премьера о том, президент прямо пообещала И. Гуджюнайте назначить ее министром.

Такую позицию президентское ведомство представило после того, как премьер заявил, что Д. Грибаускайте отклонила согласованную заранее кандидатуру.

"До встречи с кандидатом никаких обещаний, что она изначально подходит, не было и не могло быть", - информировала BNS пресс-служба президента.

В комментарии президентского ведомства говорится, что, согласно обычной практике, премьер сначала неформально предлагает фамилию кандидата, если отрицательных отзывов о кандидате нет, то премьер ставится в известность, что можно делать официальное представление. После получения формального представления кандидатура проверяется правоохранительными органами в порядке, установленном законами.

"Если у правоохраны замечаний нет, кандидат в министры приглашается на встречу с президентом. Только после встречи с кандидатом президент принимает окончательное решение, как это предусматривает Конституция", - говорится в комментарии.

Как сообщает президентское ведомство, решение Д. Грибаускайте было обусловлено тем, что у кандидата нет необходимого делового опыта и на встрече она не продемонстрировала необходимые для руководства сектором охраны окружающей среды знания и компетентность.

Премьер С. Сквернялис говорит, что перед официальным представление кандидата в министры экологии кандидатура была согласована с президентом.

По словам премьера, до этого рассматривались и другие кандидаты, но поскольку не было получено одобрение президента, ни один из них не был представлен официально.

"Кандидатура И. Гуджюнайте была представлена только после получения одобрения от президента. Кандидат была известна главе государства, сейчас она занимает должность вице-министра юстиции", - говорит премьер.

По его словам, "президент сказала кандидату после беседы, что решение будет положительным".

Президентское ведомство отказалось прокомментировать BNS содержание встречи с И. Гуджюнайте.

Сама И. Гуджюнайте в своем фейсбуке писала, что ей досадно из-за сложившейся ситуации.

"Я принимаю решение о (не)назначении таким, как есть. Досадно только в том смысле, что, видимо, я не так поняла сказанные мне слова. И все же я надеюсь, что такие политические расклады не станут причиной для молодых людей - особенно для молодых женщин, чтобы и дальше не ходить в политику", - написала она.