Председатель этой партии попросил президента и Сейм обратиться в Конституционный суд в связи с нарушением закона о выборах.
"Мы только лишь получили обращение, я поручил своей группе по вопросам права оценить его аргументы, и только тогда мы примем решение об обращении", – сказал журналистам Г. Науседа.
ИАПЛ-СХС просит отменить результаты выборов в многомандатном округе в связи с заявлениями телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинса в рамках кампании, целью которой было то, чтобы упомянутая партия не попала в Сейм. Партия считает это нарушением закона о выбора.
В законе о парламентских выборах предусмотрено, что президент и Сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями закона о выборах. КС оценит, имели ли место нарушения. Если устанавливается, что нарушения были грубыми, и они имели существенное влияние на результаты выборов, решение об отмене результатов выборов или окончательных результатов принимает Сейм.
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