Адамкус: самые большие угрозы Западу - терроризм, экономическая уязвимость, миграция

На посвященной теме трансатлантической устойчивости международной конференции, которая проводится в среду Вильнюсе по инициативе В. Адамкуса уже второй раз, экс-президент призвал Европу и США сплотиться в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, на вызовы трансатлантическому единству.

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"Терроризм, финансовая, экономическая неуверенность и миграция - это три угрозы, с которыми сталкиваются сегодня и Америка, и Европа. Однако как мы справляемся с ними, сплочены ли мы, как когда-то, когда мы оказывали сопротивление коммунистической идеологии, или все же мы каждый за себя, как разумеем", - спросил В. Адамкус.

Экс-президент подчеркнул, что направленные в Афганистан после событий 11 сентября в США силы НАТО были правильным решением, однако он подверг критике слабую вовлеченность НАТО в более поздние антитеррористические операции, в которых, по его словам, НАТО уступило место "добровольческим коалициям всевозможных конфедераций" и стало "центром не первой помощи и не первого звонка".