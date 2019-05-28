Поддержавший экономиста Гитанаса Науседу на выборах президента Литвы экс-президент Валдас Адамкус призвал избранного президента укреплять связи с Польшей, Германией и США.
Gitanas Nausėda, Valdas Adamkus
© DELFI / Domantas Pipas

В интервью газете Lietuvos rytas В. Адамкус назвал очень правильным решение Г. Науседы совершить первый визит в Польшу и выразил надежду, что избранный президент "будет успешно продолжать эту политику стратегического сотрудничества, несколько угасшую за последнее десятилетие".

"Избранный президент способен еще укрепить и связи Литвы с другим очень важным для нас государством - Германией", - сказал В. Адамкус.

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"Я не сомневаюсь, что Г. Науседа прекрасно понимает, как необходимо Литве поддерживать прекрасные отношения с США, и с первых шагов будет их укреплять без всяких метаний", - сказал он.

Возглавлявший страну в 1998 – 2003 годах и в 2004 – 2009 годах В. Адамкус сказал, что чувствует, что Г. Науседа готов общаться с политиками любого калибра.

"Я не сомневаюсь, что наш избранный президент будет равным среди равных в развитии диалога и с лидерами больших держав", - сказал экс-президент.

Г. Науседа вступит в должность в июле. Во втором туре выборов он одержал победу над бывшим министром финансов, членом сейма Ингридой Шимоните.

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