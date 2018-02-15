

В. Адамкус, в частности, обратился и к политикам, напомнив им о том, что за их спорами и конфликтами наблюдает молодое поколение, и призвал поступать так, чтобы быть примером для молодежи, а не становиться причиной разочарования в государстве.

"Как я когда-то смотрел на президента Казиса Гринюса и ловил каждое его слово, как нынешние политики с уважением и любопытством смотрели на личностей Саюдиса, так сегодня молодежь слушает ваши слова. В школах и аудиториях растут будущие граждане Литвы - будущие учителя и президенты, дипломаты и фермеры, будущие йонасы басанавичюсы и винцасы кудирки, будущие винцентасы сладкявичюсы и людасы мажилисы. Поэтому давайте будем достойными, давайте не позволим молодежи заранее разочароваться в политике и общественной жизни. Давайте не позволим разочароваться в свободе. Давайте не позволим разочароваться в Литве", - сказал В. Адамкус.

Бывший глава государства в своей речи сказал, что столетний юбилей для него является исключительным праздником и потому, что он сам родился в Литве (возникшей после - ред.) 16 февраля, до советской оккупации.

"Мы ощущаем себя словно живой нитью между двумя отрезками свободы, разделенных черным пятидесятилетием оккупации. Нам выпали тяжелые испытания судьбы, но мы получили и прекрасные подарки судьбы, из которых одни из самых ценных - 11 марта и сегодняшний юбилей Литвы" - сказал В. Адамкус.

В этом году Литва отмечает столетие восстановления независимого государства. 16 февраля 1918 года Литовский Совет объявил о восстановлении независимого Литовского государства.