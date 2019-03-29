Айварас Абромавичюс, бывший министр экономики Украины, новым президентом Украины видит фаворита избирателей актёра Владимира Зеленского.
Aivaras Abromavičius
© DELFI / Karolina Pansevič

В это воскресенье украинцы будут голосовать на президентских выборах, за этот пост борются 39 кандидатов, но самый большой шанс выйти во второй тур выборов предсказывают три лидера опроса - Владимир Зеленский, нынешний президент Пётр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

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Украинские политологи в опросах называют скачок не имеющего никакого политического опыта 41-летнего актёра, комика В.Зеленского сенсацией и интригой этих выборов. Успешно работающий в индустрии развлечений кандидат огромную популярность заработал, выступая в роли главы Украины в сериале "Слуга народа", и почти треть респондентов говорят, что хотят его видеть президентом не в кино, а в реальности.

"Я думаю, что это как ещё не написанная книга, как открытый лист, и очень важно, чтобы эту книгу писали хорошие люди, которые способны и хотят проложить правильный путь для Украины", - объясняет А.Абромавичюс.

На прошлой неделе рядом с В.Зеленским появились он и "реформатор" Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины.

А. Абромавичюс утверждает, что не считает себя членом команды В.Зеленского, он только помогает организовать несколько встреч кандидата с представителями бизнес-ассоциаций.

Он не исключает возможности в будущем работать вместе с этим украинским политиком.

"Если бы мне поступило предложение поработать на благо страны, и мне был бы доверен какой-нибудь очень ответственный участок, я бы, вероятно, принял это предложение. Всё зависит от полномочий, от команды, потому что моя первая попытка была успешной. Но, в конце концов, обещания о том, что будут полномочия, будет поддержка, сможешь сам сформировать команду, каким-то образом испарились через полтора года, были забыты, исчезла и поддержка, остались только помехи", - сказал Абромавичюс BNS.

"Как бы ни было жалко, я думаю, что Пётр Порошенко дал надежду на то, что страной можно управлять по-другому, но он же эту надежду и убил - это моя самая большая претензия к нынешнему президенту. В конце концов, его этот 20-летний политический опыт помешал ему стать президентом, отличным от бывших до сих пор, потому что он является частью системы", - отметил он.

А.Абромавичюс занимал пост министра экономики Украины в 2014-2016 гг.

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