Интервью у городского головы известный журналист и редактор взял в день открытия сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе. Послушать его можно на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Разговор получился долгим и затрагивающим многие резонансные как и для Вильнюса, так и для всей Литвы, вопросы.