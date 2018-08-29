- 1. "А русофобия? А плюнуть в кофе?" Главный редактор "Эхо Москвы" взял интервью у мэра Вильнюса
- 2. Венедиктов:а русофобия? А плюнуть в кофе?
- 3. "Иностранцы думают, что у нас очень хорошо, а мы очень критически сами к себе"
- 4. "Новые виды транспорта, что очень важно для Вильнюса"
- 5. О граффити: "Если вандализм, нужно поймать этих людей"
- 6. Демонтаж надгробных плит советских военнослужащих
- 7. "Российский посол как бы не очень дружественно относится ко мне"
- 8. "Лучший подход – просто говорить с людьми"
Интервью у городского головы известный журналист и редактор взял в день открытия сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе. Послушать его можно на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Разговор получился долгим и затрагивающим многие резонансные как и для Вильнюса, так и для всей Литвы, вопросы.
"А русофобия? А плюнуть в кофе?" Главный редактор "Эхо Москвы" взял интервью у мэра Вильнюса (5)
Русофобия, русские школы, реклама Вильнюса и демонтаж...
Министр: В Литве пока не будут строить новый аэропорт (10)
Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...
Габриэлюс Ландсбергис призывает увековечить в Вильнюсе память о Маккейне (43)
Председатель партии Союз отечества-Христианские...
Джорджа Буша предлагают объявить почетным гражданином Вильнюса (29)
Вильнюсские политики рассматривают возможность...
Президент Литвы: противопоставляя оборону и социальную сферу, партии поступают безответственно (23)
Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник...
TOP новостей
Демографический прогноз в Литве не радует: какие регионы теряют больше всего жителей (90)
В самоуправлениях Пагегяйского, Скуодасского и...
Бум частных детских садов в Литве – за счет миллионов из самоуправлений (14)
Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...
Министр: В Литве пока не будут строить новый аэропорт (10)
Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...
Прогноз климатолога: после теплого лета осень преподнесет сюрприз
Осень в Литве будет теплее обычного, и зима не будет...
Министра образования удивили доходы компаний Ландсбергене (7)
Приближается 1 сентября, изменен порядок оплаты труда...