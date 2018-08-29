1 8
Венедиктов:а русофобия? А плюнуть в кофе?
Русофобия, русские школы, реклама Вильнюса и демонтаж памятников советским солдатам: о чем еще спрашивал Алексей Венедиктовов у мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса?
Интервью Венедиктова с Шимашюсом
© Фото Саулюс Жюра

Интервью у городского головы известный журналист и редактор взял в день открытия сквера имени Бориса Немцова в Вильнюсе. Послушать его можно на сайте радиостанции "Эхо Москвы". Разговор получился долгим и затрагивающим многие резонансные как и для Вильнюса, так и для всей Литвы, вопросы.

1 8
Венедиктов:а русофобия? А плюнуть в кофе?
"Эхо Москвы"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

"А русофобия? А плюнуть в кофе?" Главный редактор "Эхо Москвы" взял интервью у мэра Вильнюса (5)

Русофобия, русские школы, реклама Вильнюса и демонтаж...

Министр: В Литве пока не будут строить новый аэропорт (10)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Габриэлюс Ландсбергис призывает увековечить в Вильнюсе память о Маккейне (43)

Председатель партии Союз отечества-Христианские...

Джорджа Буша предлагают объявить почетным гражданином Вильнюса (29)

Вильнюсские политики рассматривают возможность...

Президент Литвы: противопоставляя оборону и социальную сферу, партии поступают безответственно (23)

Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник...

TOP новостей

Демографический прогноз в Литве не радует: какие регионы теряют больше всего жителей (90)

В самоуправлениях Пагегяйского, Скуодасского и...

Бум частных детских садов в Литве – за счет миллионов из самоуправлений (14)

Компенсации в размере 100 евро раздули сеть частных...

Министр: В Литве пока не будут строить новый аэропорт (10)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Прогноз климатолога: после теплого лета осень преподнесет сюрприз

Осень в Литве будет теплее обычного, и зима не будет...

Министра образования удивили доходы компаний Ландсбергене (7)

Приближается 1 сентября, изменен порядок оплаты труда...