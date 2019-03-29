В понедельник, 8 апреля, в Вильнюсе состоятся первые дебаты трёх ведущих, согласно результатам опроса общественного мнения, кандидатов в президенты.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis
© DELFI montažas

Дебаты проведут экономист Гитанас Науседа, премьер-министр Саулюс Сквернялис и член Сейма Ингрида Шимоните.

Мероприятие организовано информационным агентством BNS, Центром восточноевропейских исследований, Фондом Конрада Аденауэра и Литовской национальной библиотекой имени Мартинаса Мажвидаса.

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"В ходе дебатов кандидаты раскроют свои позиции, взгляды и ценности в отношении внешней, оборонной политики и принципов правового государства - наиболее важных порученных Конституцией президенту республики вопросов", - отметил модератор дебатов, главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис.

"Сегодня в международной политике достаточно вызовов, с которыми напрямую столкнётся будущий президент, поэтому очень важно задать вопросы и услышать, какие ключи к решению видят участники кампании", - говорит Линас Кояла, директор Центра восточноевропейских исследований.

Все литовские СМИ смогут транслировать дебаты бесплатно и без ограничений, они будут переведены на английский язык. Дебаты с 19:00 до 21:00 будут проходить в здании Национальной библиотеки Литвы им. М.Мажвидаса.

Вопросы для участников дебатов в социальных сетях во время мероприятия также смогут задавать и зрители.

Кандидаты отбирались по результатам всех социологических опросов этого года. к дебатам приглашены кандидаты, перешагнувшие порог поддержки более 15%.

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