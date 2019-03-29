Дебаты проведут экономист Гитанас Науседа, премьер-министр Саулюс Сквернялис и член Сейма Ингрида Шимоните.
Мероприятие организовано информационным агентством BNS, Центром восточноевропейских исследований, Фондом Конрада Аденауэра и Литовской национальной библиотекой имени Мартинаса Мажвидаса.
"В ходе дебатов кандидаты раскроют свои позиции, взгляды и ценности в отношении внешней, оборонной политики и принципов правового государства - наиболее важных порученных Конституцией президенту республики вопросов", - отметил модератор дебатов, главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис.
"Сегодня в международной политике достаточно вызовов, с которыми напрямую столкнётся будущий президент, поэтому очень важно задать вопросы и услышать, какие ключи к решению видят участники кампании", - говорит Линас Кояла, директор Центра восточноевропейских исследований.
Все литовские СМИ смогут транслировать дебаты бесплатно и без ограничений, они будут переведены на английский язык. Дебаты с 19:00 до 21:00 будут проходить в здании Национальной библиотеки Литвы им. М.Мажвидаса.
Вопросы для участников дебатов в социальных сетях во время мероприятия также смогут задавать и зрители.
Кандидаты отбирались по результатам всех социологических опросов этого года. к дебатам приглашены кандидаты, перешагнувшие порог поддержки более 15%.
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