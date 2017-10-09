Двенадцать литовских парламентариев подготовили проект резолюции Сейма, в котором выражена поддержка Польши и рекомендуют воздержаться от возможных санкций в отношении этой страны, передает BNS.
Petras Gražulis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Литовский Сейм выражает поддержку, обязывается поддерживать и выражает солидарность с Польской Республикой в связи с начатыми против нее процедурами Евросоюза и рекомендует не поддерживать возможные санкции", - говорится в проекте.

Историческим назван в проекте состоявшийся недавно визит главы польского парламента Марека Кухчинского в Литву и подчеркнута важность соблюдения единых и общих позиций в Евросоюзе.

Авторы проекта положительно оценивают решительные и успешные реформы в Польше и предлагают обсудить возможность их применения в Литве.

Среди авторов этого проекта представители партии "Порядок и справедливость" Пятрас Гражулис, Юозас Имбрасас, Альгимантас Думбрава, социал-демократ Артурас Скарджюс, "аграрии" Стасис Якелюнас, Повилас Урбшис, староста фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Рита Тамашюнене и другие.

ЕС грозит Польше санкциями в связи с противоречивой судебной реформой и отказом принимать беженцев.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

12 членов Сейма Литвы призывают не поддерживать санкции против Польши (3)

Двенадцать литовских парламентариев подготовили...

Год после выборов в Сейм Литвы: реформы, скандалы и вызововы (3)

В понедельник исполнился год с первого тура последних...

Вице-председателем ПА НАТО переизбрана консерватор из Литвы Юкнявичене (8)

Член фракции Союза Отечества- Литовских христианских...

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая "бомба" (45)

"Это также экономическая «бомба», поскольку кредиты,...

На должность главы ПАСЕ претендует политик из Литвы Эмануэлис Зингерис (91)

Член делегации парламента Литвы в Парламентской...

TOP новостей

Прогноз: на рынке труда в Литве грядут перемены (38)

Специалисты утверждают, что для людей в возрасте 40 лет...

Агентство сравнило цены в магазинах Литвы (27)

Ежедневными акциями торговые сети Литвы привлекают...

ДТП, в котором пострадали две девочки: свою версию представил водитель

Несмотря на то, что ДТП на ул. Майронё в Вильнюсе,во...

Погода: никаких изменений не будет до выходных

На этой неделе Литва и вся восточная часть Балтии...

Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (30)

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...