"Литовский Сейм выражает поддержку, обязывается поддерживать и выражает солидарность с Польской Республикой в связи с начатыми против нее процедурами Евросоюза и рекомендует не поддерживать возможные санкции", - говорится в проекте.

Историческим назван в проекте состоявшийся недавно визит главы польского парламента Марека Кухчинского в Литву и подчеркнута важность соблюдения единых и общих позиций в Евросоюзе.

Авторы проекта положительно оценивают решительные и успешные реформы в Польше и предлагают обсудить возможность их применения в Литве.

Среди авторов этого проекта представители партии "Порядок и справедливость" Пятрас Гражулис, Юозас Имбрасас, Альгимантас Думбрава, социал-демократ Артурас Скарджюс, "аграрии" Стасис Якелюнас, Повилас Урбшис, староста фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Рита Тамашюнене и другие.

ЕС грозит Польше санкциями в связи с противоречивой судебной реформой и отказом принимать беженцев.