Звонок в Каунасскую клинику поразил близких пожилой женщины: бабушка пропала

"Мою бабушку, которая лежала в хосписе в Панемуне, из-за проблем со здоровьем увезли в Каунасскую клинику 2 сентября. К ней никого не пустили. Нам велели связываться с врачами по телефону каждых два часа. Мы звонили по 10 раз, связаться было нелегко. О состоянии пациентки практически не говорили, а в 16.30 ч. нам сказали, что у нее инфаркт, состояние тяжелое, велели позвонить еще через два часа", – сказала Нерия.
"Около 19 ч. нам сказали, что бабушки в больнице нет. Мы так и не поняли, как через час после инфаркта человек мог исчезнуть из больницы. Нам сказали, что ее увезли в больницу по месту жительства. Врач общался невежливо", – продолжила она.
Близкие стали обзванивать все больницы.
"Мы нашли ее в Каунасской клинической больнице, но бабушка уже умерла. В легких скапливалась вода, она задохнулась в реанимации. Целые судки она не ела и не пила", – вспоминала Нерия, заметив, что диагноз инфаркт не подтвердился.
Больница прокомментировала ситуацию так: 77-летнюю женщину в Каунасскую клинику привезли с диагнозом дыхательная недостаточность. Пациентку консультировал кардиолог, были сделаны все анализы. После анализов диагноз - инфаркт - не подтвердился, выяснилось, что причина ухудшения состояния - сердечная недостаточность, эту болезнь лечат в учреждениях II уровня, куда пациентку и перевезли.
Пациентам до выяснения причины недомогания ни есть ни пить не дают, поскольку неизвестно, какого рода медицинское вмешательство потребуется.
Больница указала, что, к сожалению, из-за пандемии коронавируса не могла уделить должное внимание близким покойной. Однако, что касается обследования пациентки, все анализы были сделаны в установленные сроки.
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