На праздник Зуокас пригласил желающих через фейсбук. "Я очень рад, что в последние дни у нас была возможность вспомнить о таких известных людях, как Йонас Мекас, Юргис Мачюнас или Fluxus. Это лишь еще раз доказывает, что идеи Fluxus бессмертны, и это хороший повод для праздника", – писал он в приглашении.

Правда, в самом начале праздника, организованного Зуокасом, его супруга Агне обратилась в прокуратуру.

"Можно веселиться, но есть совесть, есть закон. У меня во дворе в 16 ч. начнется организованное супругом шоу. Мне по-своему жаль моего мужа. Он талантливый человек, но испорчен изнутри. Мне немного удавалось корректировать его видении и философию (ведь мы прожили вместе почти 30 лет), но, к сожалению, не все в наших руках. Я рада, что сумела воспитать честных детей", – писала в Facebook Зуокене.

"А то, что происходит сейчас – я не знаю такого Артураса, – писала Зуокене, которая подала на развод. – Я хочу информировать всех заранее, что то, что мой муж покажет в 16 ч. – это будет далеко не все. Только вчера увезли полный автобус – если нужны фото, они есть, все увезли в Каунас законным владельцам, мне стыдно перед художниками за то, что 10 лет в моем доме лежали их вещи. Я ничего об этом не знала и сейчас приношу извинения за моего мужа"

"Если кого-то интересует не шоу, а реальная ситуация, спросите, где 160 ящиков. А тем, кто хочет веселиться – приготовили много бокалов – можете прийти на Ужупё, 30 – порадоваться этому дню, ответы на все вопросы даст прокуратура", – сказала Зуокене.

"Приглашаю представителей мэрии. Ремигиюс, Повилас, галстук не нужен, – приглашал мэра и главу администрации Зуокас. – Всех, кто эти ящики унес, а потом принес".

В ящиках Зуокас нашел и видеокассеты.

На праздник приехал глава администрации Повилас Подярскис, который сказал, что "перформанс удался". Подярскис привез Зуокасу подарки. Зуокас приготовил подарок Шимашюсу – кинокартину "Барон Мюнхгаузен".

Зуокас сказал, что художники, чьи вещи были в ящиках, их забрали. А как Зуокас отреагировал на действия супруги?

"Моя жена хорошо знакома с искусством Fluxus, знаете, я 10 лет не мог разобраться с этой кладовкой, а она все сделала с помощью мэрии", – шутил Зуокас.

Напомним, что 31 июля Агне Зуокене сообщила, что нашла в своем доме "клад". Предполагалось, что в обнаруженных ящиках находятся вещи покойного Йонаса Мекаса. Зуокене заявила, что вещи ей не принадлежат и передала их мэрии.

Зуокас в то время находился за границей. Выяснилось, что это были вещи Фонда им. Йонаса Мекаса. 7 августа мэрия вернула вещи в дом Зуокасов.