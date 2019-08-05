"Интересные моменты в Вильнюсе. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис 2 августа, после 5-часовой дискуссии предложил текст договора о вещах Фонда им. Йонаса Мекаса. Текст прилагаю.

Кажется, в мэрии действует лишь фейсбучное право... Подярскис предлагает передать вещи Фонда ЦСИ... Вообще-то ЦСИ не является учреждением Вильнюсской мэрии. ЦСИ свою деятельность и выставки планирует на год вперед. Содержание этих выставок оговаривают профессиональные кураторы, а не политики. Кто оплатит расходы на эту экспозицию, если ЦСИ согласится? Подярскис и Шимашюс.

Знают ли руководители ЦСИ, что политики Вильнюсской мэрии уже планируют содержание выставок. Вообще-то содержимое коробок Фонда - книги и журналы, а не произведения искусства.

Дальше – еще интереснее. Мэрия готова передать третьим лицам то, что ей не принадлежит и так вмешиваться в дела частных лиц... Может, оплатит расходы на пересылку?

Плюс, спасая свою шкуру, администрация требует, чтобы Фонд забрал заявление из полиции. Этот проект соглашения (неприемлемый для Фонда) показывает уровень понимания законов мэром Вильнюса и директором администрации. Я бы сказал, это опасно", – указал Зуокас.

Raštas dėl Zuoko namuose rastų daiktų © Facebook

Глава Фонда Эдгарас Станишаускас отказался комментировать это соглашение, что не хочет участвовать "в бракоразводном процессе Зуокасов". Он отправил журналистов к адвокату Реде Матулюкште.

Она заверила DELFI, что это соглашение Фонд не подписал, он не намерен давать разрешение на то, чтобы вещи выставили в ЦСИ и не видит повода для того, чтобы забрать заявление из полиции.

"Соглашение не было подписано, поскольку мы эту позицию не одобряем. Во-первых, вещи должны вернутся туда, откуда их взяли. Тогда Фонд сам будет решать, где, как и когда их экспонировать. Пока заявление еще в полиции. Что будет дальше, зависит от мэрии", – сказала Матулюкште.

По ее словам, мэрия по-прежнему нарушает права Фонда. Собеседница заметила, что ни Зуокас, ни Агне Зуокене ей не звонили.

Директор ЦСИ Кястутис Куйзинас сказал DELFI, что эта новость для него - сюрприз.

"Ни Вильнюсская мэрия, ни Зуокене к нам не обращались с вопросом экспонирования вещей. Выставки в ЦСИ планируются заранее, на год вперед. Сейчас должна утверждаться программа на следующий год, но с января мы примерно на год закрываемся на реконструкцию, реновацию", – сказал он.

Мало того, пока еще не известно, что находится в этих ящиках, заметил собеседник. Может ли коллекция выставляться в ЦСИ, решают исследователи, эксперты, кураторы, а не политики, подчеркнул Куйзинас, уточнив, что ЦСИ мэрии не подчиняется.

DELFI напоминает, что 31 июля Зуокене в своем доме обнаружила ящики с вещами, которые, возможно, принадлежали покойному Йонасу Мекасу. Она передала эти вещи муниципалитету. При передаче вещей присутствовал глава администрации мэрии Повилас Подярскис.