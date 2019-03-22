19 марта утром Литовская дирекция автомобильных дорог предупреждала водителей о том, что на магистрали появилось стадо зубров.
Рядом с магистральной дорогой A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай на участке между 27 и 34 км, между Трускавой и Рамигалой, мигрировало стадо зубров. Сообщалось, что животные могут неожиданно выйти на дорогу, поэтому водители должны проявлять бдительность.
Однако зубры так и не пересекли дорогу.
После обеда огромное стадо зубров заметили у железнодорожного полотна
рядом с Шилайняйским вокзалом. В то время там проезжал на тепловозе машинист "Литовских железных дорог" Дарюс Бурокас. Он остановил тепловоз и включил сирену. По его словам, зубры стали покидать полотно, когда услышали звук сирены. Сколько зубров вышло на железнодорожное полотно, Бурокасу было сложно сказать, поскольку стадо было большое.
Водители, которые ездят через деревни Аристава и Ланчунава, через Трускаву, должны оставаться бдительными, поскольку миграция зубров не завершилась.
О том, что зубры представляют большую опасность, не раз говорили и специалисты, и фермеры. Фермеры рассказали, что около Ариставы пасется большое стадо зубров (около 100). Еще одно стадо поменьше (где-то 50 голов) находится немного поодаль, по другую сторону автострады. По словам фермеров, зубры неоднократно пересекали автостраду.
Специалист Государственной службы охраняемых территорий Лаймутис Будрис сказал, что рядом с Via Baltica нередко появляются зубры, которые на самом деле представляют опасность.
"Каждый натуралист вам скажет, зубр – лесное животное. Ему не место на полях или рядом с населенными пунктами. Сейчас хочешь-не хочешь, надо что-то предпринимать", – заметил он.
По словам Будриса, зубров хотят поймать и перевезти в другое место - в загон в Дайнавскую пущу, а потом выпустить там на волю. Однако это займет немало времени.
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