Зубры в Паневежском районе продолжают мигрировать. Дирекция Крекенавского регионального парка в социальных сетях информирует жителей и водителей о том, что они должны быть внимательными на дорогах.
Susitikimas su stumbrais
© R. Barausko nuotr.

В последние недели в публичном пространстве появляются сообщения о мигрирующих в Паневежском районе зубрах. Эти лесные великаны - не новость для местных жителей, они там живут постоянно, однако в последнее время все чаще их можно увидеть у дорог.

На этот раз дирекция Крекенавского регионального парка в социальных сетях информирует, что 1 апреля зубров видели у дороги Паневежис-Крекенава, у деревни Леванишкис.

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"28 марта утром большое стадо из 34 зубров паслось на полях рядом с деревней Ужляушай. Вожак стада долго выбирал путь миграции стада, в котором среди взрослых зубров было 5 детенышей. Затем зубры выбрали самый безопасный путь – назад в Пашиляйский лес", - рассказала дирекция Крекенавского регионального парка.

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