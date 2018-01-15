Ученые признали, что 50 лет назад была совершена ошибка, когда зубров поселили в Кедайняйском и Паневежском районе. Сейчас часть популяции этих редких животных хотят перевезти в Дзукию.
Семь зубров из Паневежского и Кедайняйского районов (там их выпустили на волю в 1969–1972 гг) уже перевезли в так называемый "Зверинец" – временный загон в Тельшяйском лесничестве. Однако сейчас на воле в Литве обитает около 200 этих лесных великанов, который наносят большой ущерб местным фермерам, поскольку не находят нужного количества пищи и разоряют поля.
Фермеры гоняют зубров с полей, тогда те приходят в населенные пункты, становятся участниками ДТП, по этой причине только в 2017 г. погибли 11 зубров.
Только в декабре прошлого года погибли два зубра. В Шилайняй поезд Клайпеда-Вильнюс сбил самку и детеныша, которые переходили через железную дорогу, еще один зубр попал под машину на дороге Паневежис-Крекенава.
Чтобы решить эту проблему, было решено перевезти зубров в более подходящее место. Это решение одобрила и Европейская Комиссия, выделены средства из ЕС, сначала часть зубров перевезут во временные загоны.
Их доставят в специальный загон в Дайнавской пуще Дзукийского национального парка. Там они смогут не только адаптироваться, но и стать частью самой крупной в Европе популяции зубров, обитающих в Беловежской пуще (в Польше и Беларуси).
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