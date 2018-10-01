Страхование здоровья, дополнительный отпуск, возможность работать из дома, страхование на случай травмы или страхование жизни, взносы в пенсионные фонды третьей ступени. В объявлениях стали встречаться подобные предложения для потенциальных работников. Кроме того, все чаще условия на рынке труда диктуют именно работники, а не работодатели.

Специалист по маркетингу портала CV Online Рита Каравайтене сказала, что средства мотивации зависят от занимаемой работником позиции. Например, работников компаний ИТ привлекают комнатами для игр и отдыха, абонементами в спорт-клубы, страхованием здоровья. Работникам финансового сектора оплачивают необходимые семинары, курсы.

"Что касается более низких позиций, ассистентов, администраторов, то акцентируют возможность карьеры и совершенствования. Но если говорить об объявлениях вообще, то иногда работодатели просто копируют другие объявления и указывают такие само собой разумеющиеся вещи, как своевременная выплата зарплаты", – заметила собеседница, поэтому, по ее мнению, в наше время очень важно все же грамотно составлять объявления.

Каравайтене заметила, что на первое место по популярности выходит страхование работников. "Еще одно предложение - возможность дополнительного заработка", – прибавила она.

Специалист заметила, что чем дальше, тем актуальнее для работников становится предложение гибкого графика, возможность работать из дома. Среди новых предложений - дополнительные дни к отпуску (пока такую возможность предлагают всего 5% компаний).

При помощи дополнительных мотивирующих предложений работодатели конкурируют за квалифицированных работников. Неквалифицированным предлагают в основном – хорошие условия труда, необходимые для работы инструменты, рабочую одежду. Иногда предлагают услуги транспорта.

Она заметила, что в сегменте неквалифицированной рабочей силы больших перемен не будет, пока люди соглашаются на работу в таких условиях: "Чем лучше будем жить, тем больше вероятность, что жители Литвы не будут выполнять неквалифицированную работу, поэтому надежды на рост зарплат и условий в этом секторе немного".

Глава компании Alliance for recruitment Андрюс Францас на вопрос, какие условия работодатели чаще всего предлагают работникам, кроме зарплат и надбавок, также упомянул спортклубы, страхование здоровья, дополнительные льготы, дополнительные дни к отпуску.

"Что касается центров услуг, то их работникам предлагают курсы иностранных языков, а программистам важно, чтобы инвестировали в их сертификаты", – сказал он.

Некоторые компании уже предлагают оплату услуг нянь или детских садов.

"Работники некоторых компаний могут ежегодно купить акции по специальной цене, не больше чем на 5% своих доходов", – рассказал Францас.

По его словам, из-за границы понемногу приживается такое новшество, как возможность неделю в год работать находясь за рубежом. Также некоторым работникам, по их желанию, работодатели согласны предоставлять и продолжительный неоплачиваемый отпуск, например, на три месяца.

Глава компании Talent Lab Лаура Гилене сказала, что все более естественным явлением становится доставка еды, фруктов в офисы, или например, день булочек. Она подчеркнула, что сегодняшним работникам очень важен гибкий график.

"Например, каждую вторую пятницу работникам для отдыха дают выходной", - рассказала Гилене.