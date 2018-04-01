Специалисты повторяют, что спросом будут пользоваться инженеры, аналитики, технологи, специалисты в сфере ИТ.

Об популярных профессиях будущего в передаче на Žinių radijas говорили декан Каунасского технологического университета Андрюс Вилкаускас, представитель Литовской ассоциации инженерной промышленности Агне Кудараускене, старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис и глава Maxima grupė и председатель правления КТУ Далюс Мисюнас.

Мачюлис заметил, что школьники все еще слишком узко понимают что такое инженер: "Многие думаю, что инженер должен выполнять определенную работу, например, создать продукт, который эффективнее будет замешивать тесто в пекарне".

"Важно относится к инженерии не только как к специальности, но и как к набору компетентных знаний", – заметил Вилкаускас.

По словам Мисюнаса, несмотря на то, что часть функций на данный момент остается узкой и относящейся к одной сфере, можно предположить, что немалая их часть будет автоматизирована и роботизирована.

"Узкая специализация, вероятно, будет передана роботам, а объединение специализаций будет хлебом людей", – заверил он.

По словам Мачюлиса, в настоящее время мало быть хорошим инженером, надо немного разбираться в финансах, социальных науках, чтобы все объединять, создавая продукт. "В этом и суть: объединение разных сфер компетентности, чтобы концентрироваться на деятельности, создающий высокий ВВП", - заметил экономист.

Не только литовские, но и зарубежные работодатели хотят, чтобы инженеры владели иностранными языками, были социально чувствительными, разбирались бы в психологии. Поэтому мало быть специалистов в одной какой-то узкой сфере.

"Трудно себе представить, что такие способности, как критическое мышление или способность к творчеству через 10 или 20 лет станут менее важными. Понятно, что они будут все важнее", – сказал экономист Swedbank.

"Хочу заметить, что основной способностью, которая будет высоко ценится, будет способность к обучению. Обучение на протяжении всей жизни - это постоянный процесс, важный для каждого из нас", – подчеркнула Кудараускене.