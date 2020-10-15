Как сообщает Литовская гидрометеорологическая служба, в ночь на пятницу местами ожидаются заморозки.
"В пятницу ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градуса мороза. Прохладным будет и день - 7–11 градусов. Местами пройдут небольшие дожди", – указали синоптики. Еще прохладнее будет в ночь на субботу, местами ожидается -5 градусов.
"В субботу ночью будет 0–5 градусов мороза, местами ожидается 1–5 градусов тепла. Днем в субботу будет всего 6–10 градусов, погода будет спокойной, время от времени будет выглядывать солнце", – пишет meteo.lt.
По словам синоптиков, немного теплее будет днем в воскресенье, однако ночью сохраняется опасность заморозков.
"В воскресенье утром на западе будет облачно, поэтому вероятность заморозков выше в Центральной и Восточной Литве. Днем усилится ветер, будет 7–12 градусов", – сообщают синоптики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мнение профессора после антирекорда: больше нечего ждать, надо вводить карантин (55)
250 случаев коронавируса в день - это не трагедия, но...
Кубилюс прогнозирует тяжелое похмелье: придется туго затягивать пояса (261)
В среду правительство Литвы одобрило проект бюджета...
Даже после критики Вильнюсский муниципалитет не говорит об ужесточении мер (38)
Поскольку в столице растет количество заболевших...
ИАПЛ просит признать недействительными результаты выборов в Cейм (68)
Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских...
Письма из Нагорного Карабаха: спор и "бой" уже в самолете на пути в горячую точку (25)
После возобновления военного конфликта между Арменией...